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Cон красоты и талия мечты: что есть на ужин, чтобы проснуться стройной

2:50
Здоровье

Многие, кто стремится к здоровому образу жизни, задумываются, стоит ли ужинать вечером. Хотя некоторые считают вечерние перекусы незначительными, они могут оказать существенное влияние на качество сна и процесс похудения.

Шор-гогал
Фото: commons.wikimedia.org by Liya Pyatakova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Шор-гогал

Одним из главных врагов метаболизма является белый хлеб. Привычные булочки и тосты могут привести к нежелательным последствиям. Употребление белого хлеба вечером может вызвать скачок уровня сахара в крови, что нарушает естественные процессы в организме и затрудняет полноценный отдых.

Ночью печень, которая активно работает днем, должна восстановиться. Но если вечером вы употребляете быстрые углеводы, такие как выпечка из белой муки, печень не получает возможности отдохнуть и начинает работать в усиленном режиме. Это приводит к тому, что потребленные калории не расходуются как энергия, а превращаются в жир, предупреждает венгерское издание Kiskegyed.

Всего за полчаса средний ломтик белого хлеба может повысить уровень инсулина на 42%!

Какие продукты лучше не употреблять вечером?

Если вы хотите улучшить качество сна и ускорить процесс похудения, следует избегать следующих продуктов вечером:

  • Белый хлеб и выпечка: булочки, рогалики и тосты могут нарушить сон.
  • Сладости: сахар является мощным источником энергии, который трудно израсходовать ночью.
  • Обработанные продукты: они содержат множество добавок, негативно влияющих на пищеварение.

Какие продукты лучше выбрать для вечернего приема пищи?

Не нужно голодать, просто сделайте правильный выбор. Идеальное сочетание для ужина — это белок и овощи. Такой рацион не только поддерживает метаболизм, но и способствует качественному сну.

  • Куриная грудка на гриле с овощным салатом
  • Яичница с тушеным шпинатом
  • Крем из тунца с огурцом
  • Горсть миндаля или грецких орехов

Совет экспертов:

Вместо вечерней булочки съешьте горсть миндаля. Это может помочь вам потерять до 3 кг в год без дополнительных усилий.

Как изменить свой рацион?

  1. Утренний прием пищи должен быть питательным и сбалансированным. Цельнозерновые продукты — отличный выбор для завтрака.
  2. Вечером старайтесь придерживаться "монашеского" режима: избегайте хлеба и сладостей, чтобы дать организму возможность восстановиться.
  3. Проводите 2-3 "безуглеводных" дня в неделю, чтобы улучшить качество сна и уровень энергии.
  4. Если вам захотелось перекусить вечером, приготовьте полезные овощные кексы или нутовые блинчики заранее, чтобы избежать соблазна съесть что-то вредное.

Уточнения

У́жин (от праслав. jugъ — «еда в полдень») — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Варнель Ольга
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