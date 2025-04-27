Секрет маленькой пачки: как чипсы обманывают ваш мозг и увеличивают талию

2:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследователи подчеркивают, что наша ошибка не в том, что мы иногда позволяем себе чипсы, а в том, что съедаем целую пачку за один раз. Эксперты рекомендуют съедать не более половины порции чипсов за раз и выбирать меньшие упаковки.

Фото: commons.wikimedia.org by Juan Emilio Prades Bel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Чипсы

Почему важно контролировать порции?

Чипсы содержат много жира и соли, что может привести к ожирению и серьезным проблемам со здоровьем, таким как повышенное давление, диабет и болезни сердца.

Одна упаковка чипсов может содержать более половины рекомендуемой суточной нормы жиров и соли, а также около 200 калорий. Открытые пакеты сложно герметично закрыть, из-за чего потребители могут ошибочно считать их одной порцией.

Эксперты советуют выбирать упаковки весом 25 граммов — это эквивалентно одной десятой рекомендуемой суточной нормы жиров для взрослого, одной двадцатой соли и чуть более 100 калорий, пишет венгерский Glamour.

Как это работает на практике?

Если вы привыкли к стандартным пакетам весом 45-60 граммов, знайте, что это примерно две порции. Переход на меньшие упаковки поможет контролировать потребление.

Опрос показал, что мы не знаем размеров порций

Исследование, проведенное одной из интернет-аптек, показало, что британцы сильно переоценивают размер порции чипсов. Участники опроса считали, что одна порция составляет около 51 грамма, что значительно больше реальных 25 граммов.

Статистика потребления

Опрос 2013 года показал, что треть британских детей и половина взрослых потребляют чипсы хотя бы раз в день. Ежегодно в Великобритании съедается около 6 миллиардов упаковок чипсов, что составляет примерно 100 упаковок на человека.

Последствия для здоровья

Рост потребления чипсов и других высококалорийных продуктов приводит к увеличению случаев ожирения. По данным на 2023 год, 64% взрослых в Великобритании имеют избыточный вес или страдают ожирением — это на 11% больше, чем в начале 1990-х.

Чтобы избежать переедания и сохранить здоровье, важно выбирать меньшие упаковки чипсов и контролировать размер порций. Это поможет снизить риск ожирения и связанных с ним заболеваний.

Уточнения

Чи́псы (амер. англ. chips, от chip — тонкий кусочек) — закуска, представляющая собой тонкие ломтики картофеля (в британском английском chips — картофель фри, чипсы — crisps), реже — других корнеплодов (например, топинамбура) или различных плодов, как правило, обжаренных в масле (фритюре).

