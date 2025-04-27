Опасная привычка: почему врачи умоляют вас перестать тереть глаза

Многие из нас регулярно трут глаза, когда чувствуют дискомфорт или раздражение. Это может быть связано с усталостью, сухостью глаз, зудом или напряжением мышц вокруг глаз. Однако, как предупреждает эксперт, слишком частое трение может иметь серьёзные последствия.

Фото: commons.wikimedia.org by ROTFLOLEB, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Глаз

Доктор Нур, офтальмолог с более чем десятилетним стажем, часто делится советами по уходу за глазами в TikTok. Недавно она обратила внимание на серьёзную опасность трения глаз, сообщает венгерский Glamour.

В одном из своих видео она показала снимок МРТ, который демонстрирует давление на глаз при трении. Это давление может привести к деформации роговицы и развитию кератоконуса — состояния, при котором роговица истончается и принимает форму конуса. Кератоконус может искажать зрение, делая его размытым, и затруднять фокусировку.

Чрезмерное трение глаз также может привести к светочувствительности и даже ухудшению зрения. В некоторых случаях может потребоваться хирургическое вмешательство. Поэтому, если у вас есть привычка тереть глаза, важно изменить её.

Если вы чувствуете желание потереть глаза, подумайте, что может быть причиной раздражения. Это может быть инфекция, например, конъюнктивит, который вызывает покраснение глаз и липкие выделения. Однако трение глаз может усугубить состояние. Если вы подозреваете у себя конъюнктивит, обратитесь к врачу общей практики.

Зуд глаз также может быть вызван аллергией. Исследования показывают, что трение после воздействия аллергенов может усилить раздражение. Если вы подозреваете аллергию, обратитесь к врачу и не трогайте глаза.

Вместо того чтобы тереть глаза, попробуйте использовать искусственные слёзы, холодный компресс или определите и устраните основную причину аллергии. Доктор Нур рекомендует подумать дважды, прежде чем тереть глаза, и выбрать более безопасное решение.

Таким образом, привычка егулярно тереть глаза может привести к серьёзным проблемам со зрением. Важно быть осторожным и искать альтернативные способы облегчения дискомфорта. Если у вас есть привычка тереть глаза, постарайтесь изменить её и обратитесь к врачу, если вы заметили симптомы, такие как покраснение, зуд или ухудшение зрения.

Уточнения

Глаз (лат. oculus) — сенсорный орган (орган зрительной системы) животных, обладающий способностью воспринимать электромагнитное излучение в видимом диапазоне длин волн и обеспечивающий сенсорную функцию зрения.



Зри́тельная систе́ма (зри́тельный анализа́тор, о́рган зре́ния) — бинокулярная (стереоскопическая) оптическая система биологической природы, эволюционно возникшая у животных и способная воспринимать электромагнитное излучение видимого спектра (свет), создавая ощущение положения предметов в пространстве.

