Девочка разговаривала во время операции: уникальный случай в Тюмени

1:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В Федеральном центре нейрохирургии Тюмени провели редкую операцию - у 8-летней Вероники удалили опухоль височной доли правого полушария мозга. Операция отличалась особой сложностью: она проходила при сохранённом сознании пациентки — методика, крайне редко применяемая у детей.

Фото: commons.wikimedia.org by Official Navy Page from United States of America, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Операция

Такой подход был жизненно важен: он позволил избежать повреждения речевых центров, особенно у левшей, для которых локализация речи отличается от правшей, сообщает tmn. aif.ru.

Перед операцией нейрологопед Ирина Крайнова провела с Вероникой специальные тесты, обучая девочку взаимодействовать с врачами во время вмешательства. Это подготовило пациентку к сложной задаче — сохранять контакт с хирургами, пока они работали.

Саму операцию, продолжавшуюся более часа, провёл профессор Альберт Суфианов. С помощью метода электрической стимуляции он тщательно проверял функциональные зоны мозга. Постоянный диалог с Вероникой помог хирургу избежать травмирования важнейших областей, отвечающих за речь и когнитивные функции.

Результат превзошёл ожидания: опухоль удалена полностью, речевые способности сохранены. Уже спустя короткое время после операции девочка смогла говорить, а её восстановление идёт быстрыми темпами.

Сейчас Вероника находится под наблюдением и проходит курс реабилитации. Родители ребёнка выразили искреннюю благодарность команде врачей за высочайший профессионализм и заботу.

Этот случай стал настоящей победой для тюменской нейрохирургии и ещё раз подтвердил возможности современной медицины.

Уточнения

О́пухоли головно́го мо́зга — гетерогенная группа различных внутричерепных новообразований, доброкачественных или злокачественных, возникающих вследствие запуска процесса аномального неконтролируемого деления клеток, которые в прошлом являлись нормальными составляющими самой ткани мозга.

