Девочка разговаривала во время операции: уникальный случай в Тюмени

В Федеральном центре нейрохирургии Тюмени провели редкую операцию - у 8-летней Вероники удалили опухоль височной доли правого полушария мозга. Операция отличалась особой сложностью: она проходила при сохранённом сознании пациентки — методика, крайне редко применяемая у детей.
Такой подход был жизненно важен: он позволил избежать повреждения речевых центров, особенно у левшей, для которых локализация речи отличается от правшей, сообщает tmn. aif.ru.
Перед операцией нейрологопед Ирина Крайнова провела с Вероникой специальные тесты, обучая девочку взаимодействовать с врачами во время вмешательства. Это подготовило пациентку к сложной задаче — сохранять контакт с хирургами, пока они работали.
Саму операцию, продолжавшуюся более часа, провёл профессор Альберт Суфианов. С помощью метода электрической стимуляции он тщательно проверял функциональные зоны мозга. Постоянный диалог с Вероникой помог хирургу избежать травмирования важнейших областей, отвечающих за речь и когнитивные функции.
Результат превзошёл ожидания: опухоль удалена полностью, речевые способности сохранены. Уже спустя короткое время после операции девочка смогла говорить, а её восстановление идёт быстрыми темпами.
Сейчас Вероника находится под наблюдением и проходит курс реабилитации. Родители ребёнка выразили искреннюю благодарность команде врачей за высочайший профессионализм и заботу.
Этот случай стал настоящей победой для тюменской нейрохирургии и ещё раз подтвердил возможности современной медицины.
О́пухоли головно́го мо́зга — гетерогенная группа различных внутричерепных новообразований, доброкачественных или злокачественных, возникающих вследствие запуска процесса аномального неконтролируемого деления клеток, которые в прошлом являлись нормальными составляющими самой ткани мозга.
Жители Нью-Йорка обвели радары вокруг пальца — буквально украсили их цветами. Что это: протест или преступление?