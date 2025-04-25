Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Трамп озвучил реальную причину конфликта на Украине
Секрет большого урожая: весенняя обработка смородины по шагам
Актриса Дайан Китон сделала белую кухню самой яркой частью дома — и вы можете повторить
Он возил ракеты, а теперь — восхищённые взгляды: самый красивый монстр СССР
После изучения активности Солнца названа точная дата апокалипсиса
Доллар теряет позиции: 11 стран официально отказываются от американской валюты
Ян Абрамов ликует: Алсу отказалась от всех претензий к экс-супругу
Горох на вашем участке: какие сорта позволят собирать урожай в рекордные сроки
Не медузы, но кто они? Шторм превратил пляжи Калифорнии в кладбище парусников

Девочка разговаривала во время операции: уникальный случай в Тюмени

1:47
Здоровье

В Федеральном центре нейрохирургии Тюмени провели редкую операцию - у 8-летней Вероники удалили опухоль височной доли правого полушария мозга. Операция отличалась особой сложностью: она проходила при сохранённом сознании пациентки — методика, крайне редко применяемая у детей.

Операция
Фото: commons.wikimedia.org by Official Navy Page from United States of America, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Операция

Такой подход был жизненно важен: он позволил избежать повреждения речевых центров, особенно у левшей, для которых локализация речи отличается от правшей, сообщает tmn. aif.ru.

Перед операцией нейрологопед Ирина Крайнова провела с Вероникой специальные тесты, обучая девочку взаимодействовать с врачами во время вмешательства. Это подготовило пациентку к сложной задаче — сохранять контакт с хирургами, пока они работали.

Саму операцию, продолжавшуюся более часа, провёл профессор Альберт Суфианов. С помощью метода электрической стимуляции он тщательно проверял функциональные зоны мозга. Постоянный диалог с Вероникой помог хирургу избежать травмирования важнейших областей, отвечающих за речь и когнитивные функции.

Результат превзошёл ожидания: опухоль удалена полностью, речевые способности сохранены. Уже спустя короткое время после операции девочка смогла говорить, а её восстановление идёт быстрыми темпами.

Сейчас Вероника находится под наблюдением и проходит курс реабилитации. Родители ребёнка выразили искреннюю благодарность команде врачей за высочайший профессионализм и заботу.

Этот случай стал настоящей победой для тюменской нейрохирургии и ещё раз подтвердил возможности современной медицины.

Уточнения

О́пухоли головно́го мо́зга — гетерогенная группа различных внутричерепных новообразований, доброкачественных или злокачественных, возникающих вследствие запуска процесса аномального неконтролируемого деления клеток, которые в прошлом являлись нормальными составляющими самой ткани мозга.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Варнель Ольга
Владеет современными технологиями вмешательства на околоносовых структурах носа, выполняет такие операции, как FESS-хирургия, операции на носовой перегородке, удаление полипов, паппилом, доброкачественных образований в полости носа, глотке, лечение храпа (новейшая технология лечения храпа с применением Pillar имплантации) и т.д.
Сейчас читают
6 утренних привычек, которые могут реально продлить вашу жизнь
Здоровье
6 утренних привычек, которые могут реально продлить вашу жизнь Аудио 
Новое открытие в биологии: в клетке обнаружили скрытый защитный механизм
Наука и техника
Новое открытие в биологии: в клетке обнаружили скрытый защитный механизм Аудио 
Кошка в квартире — скучает ли она на самом деле
Домашние животные
Кошка в квартире — скучает ли она на самом деле Аудио 
Популярное
Цветы вместо штрафов: водители придумали способ временно вывести камеры из строя

Жители Нью-Йорка обвели радары вокруг пальца — буквально украсили их цветами. Что это: протест или преступление?

Цветы вместо штрафов: водители придумали способ временно вывести камеры из строя
Масло по цене машины: рассказываем, сколько стоит быть владельцем Bugatti
Масло по цене машины: рассказываем, сколько стоит быть владельцем Bugatti
Новое открытие в биологии: в клетке обнаружили скрытый защитный механизм
Минус живот и минус усталость: напиток, который делает два дела сразу
Ока против Таврии. Кто победит в баттле советских малолитражек? Дмитрий Плотников Секрет топливной экономии: какой кроссовер 2025 года превзошёл всех по расходу топлива — цифры удивят Игорь Буккер Турецкий батальон прибыл в Сомали в рамках союзнических обязательств Андрей Николаев
Это растение красивее туи и не требует сложного ухода
Когда сажать помидоры в 2025 году — вот идеальные дни по лунному календарю
Поколение Z делает резкий поворот в карьере — и образование тут ни при чём
Поколение Z делает резкий поворот в карьере — и образование тут ни при чём
Последние материалы
Девочка разговаривала во время операции: уникальный случай в Тюмени
Он возил ракеты, а теперь — восхищённые взгляды: самый красивый монстр СССР
После изучения активности Солнца названа точная дата апокалипсиса
Доллар теряет позиции: 11 стран официально отказываются от американской валюты
Ян Абрамов ликует: Алсу отказалась от всех претензий к экс-супругу
Горох на вашем участке: какие сорта позволят собирать урожай в рекордные сроки
Не медузы, но кто они? Шторм превратил пляжи Калифорнии в кладбище парусников
Двусторонний диалог: фермеры смогут разговаривать с растениями
Модный бьюти-тренд: как скрытое мелирование визуально утроит объём волос
Где шашлык — прибыль, а не отдых: бизнес-маевка по-новому
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.