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Корь и грипп: почему одни прививки дают пожизненный иммунитет, а другие — нет

2:26
Здоровье

Каждая вакцина — это как тренировка для иммунной системы. Но не все "тренеры" работают одинаково. Почему прививка от кори действует годами, а от гриппа нужна каждый сезон? Всё дело в том, с кем мы имеем дело — с вирусом или бактерией.

Вакцинация медицинских работников Москвы от COVID-19
Фото: mos.ru by официальный сайт Правительства Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Вакцинация медицинских работников Москвы от COVID-19

Принцип работы вакцин

Врач-инфекционист Александр Афонин объясняет:

"Вакцина даёт иммунитету возможность заранее "познакомиться” с возбудителем болезни — в ослабленном или обезвреженном виде. Это позволяет выработать антитела и клетки памяти.".

Вирусы и бактерии — враги разного калибра

  • Вирусы: это микроскопические "паразиты", состоящие из генетического кода и белковой оболочки. Они не живут самостоятельно, а размножаются внутри наших клеток.
  • Бактерии: полноценные живые организмы. Некоторые из них выделяют токсины, повреждающие ткани.

Вакцина вакцине рознь

  • Вирусные вакцины могут содержать убитые или ослабленные вирусы, либо отдельные белки, вызывающие иммунную реакцию. Примеры: прививки от кори, гриппа, гепатита.
  • Бактериальные вакцины - это либо сами бактерии (в безопасной форме), либо их части: оболочки, белки или токсины. Так работают вакцины от дифтерии, коклюша, столбняка.

Срок действия защиты

  • От вирусов иммунитет может быть пожизненным, как после кори, либо краткосрочным, как при гриппе — вирус быстро меняется, и нужны новые версии прививки.
  • С бактериями всё тоже непросто: защита от столбняка держится долго, а от дифтерии — требует повторных доз.

Разные цели — один результат

"Вакцины, несмотря на свои различия, служат общей цели — защите от инфекции, — подчеркивает Афонин. — И знание механизмов их работы помогает лучше понимать, зачем они нам нужны".

Понимание того, как работают разные типы вакцин, помогает не просто доверять прививкам, а осознанно подходить к своему здоровью. Вирусы и бактерии атакуют по-разному — и защита от них требует разных подходов. Но суть всегда одна: чем лучше подготовлена наша иммунная система, тем выше шансы встретить любую инфекцию во всеоружии. И в этой битве вакцинация остаётся самым надёжным союзником, сообщает ИА "Пенза-Пресс".

Уточнения

Вакцина́ция - комплекс мероприятий, направленных на введение в организм антиген-специфичных компонентов с целью формирования активного защитного иммунитета против определённого инфекционного агента или вырабатываемых ими экзотоксинов, реже для лечения некоторых заболеваний.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Аракелова Светлана
Проводит лечение широкого спектра желудочно-кишечных заболеваний, таких как язвенная болезнь желудка и 12-типерстной кишки, холецистит, панкреатит, дисбактериоз кишечника, спастический колит, гастрит, эзофагит, метеоризм, запор
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