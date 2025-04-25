Корь и грипп: почему одни прививки дают пожизненный иммунитет, а другие — нет

Каждая вакцина — это как тренировка для иммунной системы. Но не все "тренеры" работают одинаково. Почему прививка от кори действует годами, а от гриппа нужна каждый сезон? Всё дело в том, с кем мы имеем дело — с вирусом или бактерией.
Фото: mos.ru by официальный сайт Правительства Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Вакцинация медицинских работников Москвы от COVID-19
Принцип работы вакцин
Врач-инфекционист Александр Афонин объясняет:
"Вакцина даёт иммунитету возможность заранее "познакомиться” с возбудителем болезни — в ослабленном или обезвреженном виде. Это позволяет выработать антитела и клетки памяти.".
Вирусы и бактерии — враги разного калибра
Вирусы: это микроскопические "паразиты", состоящие из генетического кода и белковой оболочки. Они не живут самостоятельно, а размножаются внутри наших клеток.
Бактерии: полноценные живые организмы. Некоторые из них выделяют токсины, повреждающие ткани.
Вакцина вакцине рознь
Вирусные вакцины могут содержать убитые или ослабленные вирусы, либо отдельные белки, вызывающие иммунную реакцию. Примеры: прививки от кори, гриппа, гепатита.
Бактериальные вакцины - это либо сами бактерии (в безопасной форме), либо их части: оболочки, белки или токсины. Так работают вакцины от дифтерии, коклюша, столбняка.
Срок действия защиты
От вирусов иммунитет может быть пожизненным, как после кори, либо краткосрочным, как при гриппе — вирус быстро меняется, и нужны новые версии прививки.
Сбактериями всё тоже непросто: защита от столбняка держится долго, а от дифтерии — требует повторных доз.
Разные цели — один результат
"Вакцины, несмотря на свои различия, служат общей цели — защите от инфекции, — подчеркивает Афонин. — И знание механизмов их работы помогает лучше понимать, зачем они нам нужны".
Понимание того, как работают разные типы вакцин, помогает не просто доверять прививкам, а осознанно подходить к своему здоровью. Вирусы и бактерии атакуют по-разному — и защита от них требует разных подходов. Но суть всегда одна: чем лучше подготовлена наша иммунная система, тем выше шансы встретить любую инфекцию во всеоружии. И в этой битве вакцинация остаётся самым надёжным союзником, сообщает ИА "Пенза-Пресс".
Уточнения
Вакцина́ция - комплекс мероприятий, направленных на введение в организм антиген-специфичных компонентов с целью формирования активного защитного иммунитета против определённого инфекционного агента или вырабатываемых ими экзотоксинов, реже для лечения некоторых заболеваний.
Проводит лечение широкого спектра желудочно-кишечных заболеваний, таких как язвенная болезнь желудка и 12-типерстной кишки, холецистит, панкреатит, дисбактериоз кишечника, спастический колит, гастрит, эзофагит, метеоризм, запор