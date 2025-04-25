Суперфуд, о котором забыли: помогает заснуть и проснуться в хорошем настроении

2:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сон, который приносит отдых и радость по утрам, — мечта для многих. И хотя на рынке множество средств для улучшения сна, одно из самых эффективных до сих пор остаётся в тени. Речь о спирулине — микроскопической водоросли, которую называют суперфудом. Новое исследование показало: она способна не только ускорить засыпание, но и заметно улучшить психоэмоциональное состояние.

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Спирулина — больше, чем просто добавка

Эта сине-зелёная водоросль известна своим богатым составом: белки, витамины группы B, железо, магний, антиоксиданты. Ранее спирулине уже приписывали способности снижать уровень холестерина, нормализовать давление и бороться с воспалениями. Теперь же она проявила себя как средство, улучшающее качество сна.

Новое исследование: реальные данные

В исследовании, опубликованном в Food Science & Nutrition, участвовали 66 человек с лёгкой и умеренной депрессией. Одни принимали 2 г спирулины ежедневно, другие — плацебо. Через 8 недель группа спирулины показала улучшения:

Качество сна выросло на 29% (по шкале PSQI: с 7,03 до 4,97);

Уровень стресса и тревожности снизился вдвое (по шкале DASS: с 19,27 до 11,58).

Почему спирулина помогает

Секрет — в её составе.

Витамины группы B участвуют в выработке гормонов сна.

Железо предотвращает бессонницу.

Магний успокаивает нервную систему и расслабляет мышцы.

Триптофан способствует синтезу серотонина и мелатонина — ключевых гормонов сна и настроения.

Растительный белок (до 60%) помогает продлить фазы глубокого сна и важен для восстановления после физической нагрузки.

Спокойствие, радость и меньше утренней вялости

Спирулина влияет не только на физиологию сна, но и на психику. Благодаря антиоксидантам она снижает уровень стресса, помогает справляться с симптомами депрессии и тревожности. В результате — меньше ночных пробуждений и утренней сонливости.

А что ещё помогает уснуть

Кроме спирулины, к натуральным помощникам сна относятся:

Магний - расслабляет и регулирует циклы сна-бодрствования.

Мелатонин - гормон, который "включает" режим сна.

Валериана - успокаивает и помогает уснуть быстрее.

Перед приёмом любых добавок стоит проконсультироваться со специалистом.

Уточнения

Arthrospira (лат.) - род цианобактерий (синезелёных водорослей) класса Cyanophyceae.

