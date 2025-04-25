Спите с онемевшей рукой? Возможно, организм кричит о серьёзной проблеме

2:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Просыпаетесь с онемевшей рукой или чувствуете покалывание в пальцах без видимой причины? Такое случается у многих. Но когда стоит волноваться и обращаться к врачу? Разбираемся вместе с врачом-реаниматологом Геральдом Кирцеком.

Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сон

Онемение и покалывание: что между ними общего

"Онемение и парестезии (покалывания, "мурашки”) часто путают, но их причины и серьезность различаются", — отмечает доктор Кирцек.

Парестезии — это, как правило, безобидные ощущения. Они возникают при временном сдавлении нерва или нарушении кровообращения и исчезают после смены положения тела. Чаще всего такое бывает при неудобной позе во сне.

Однако за этой "мелочью" могут скрываться дефицит витамина B12, нехватка магния, начинающийся диабет или синдром запястного канала.

Сигналы тревоги: когда онемение — это больше, чем дискомфорт

Если речь идет об онемении всей руки, особенно внезапном, ситуация становится более серьёзной.

"Это может быть связано с повреждением нервов, шейной грыжей, инсультом или транзиторной ишемической атакой", — подчеркивает Кирцек.

Особое внимание стоит уделить следующим признакам:

невозможность пошевелить рукой или отдельными пальцами;

онемение, сопровождающееся нарушениями речи или зрения;

симптомы проявляются только с одной стороны тела;

потеря координации после удара, падения или травмы.

Такие проявления требуют немедленного вызова скорой помощи, так как могут указывать на тяжёлые неврологические нарушения, включая рассеянный склероз или даже болезнь Шарко.

Когда обращаться к врачу, но не к скорой

Не все случаи требуют экстренной помощи, но постоянные или повторяющиеся ощущения "мурашек" игнорировать не стоит.

Повод для визита к врачу:

частые ночные покалывания в одной и той же руке;

стойкое снижение чувствительности;

снижение силы в руке или пальцах.

"Лучше обратиться к терапевту или неврологу, чтобы исключить серьёзные диагнозы — от диабетической нейропатии до карпального синдрома", — советует доктор.

"Паралич влюблённых": пугает, но не опасен

Среди курьёзных случаев — так называемая "паралич влюблённых", он же "синдром медового месяца".

Возникает, когда партнёр засыпает на вашей руке, сдавливая лучевой нерв. В результате утром рука может вообще не двигаться.

"Это временная парализация из-за прерывания передачи нервных импульсов. Обычно проходит через несколько минут после лёгкого массажа", — успокаивает Кирцек.

Однако если ситуация повторяется — лучше проверить всё у врача, сообщает MedPulse.

Уточнения

Парестези́я - один из видов расстройства чувствительности (расстройства ощущений), характеризующийся спонтанно возникающими ощущениями жжения, покалывания, ползания мурашек.

