Микропластик размером с банковскую карту оказывается в организме человека за неделю

Микропластик, который помогает нарушить микробиоту кишечника, скапливается в большом количестве в организме человека за одну неделю.
Частички его есть во многих вещах, которыми мы постоянно пользуемся, и даже в продуктах питания. Микропластик содержится в косметике и бытовой химии. Им богаты скрабы, порошки для чистки.
Также он есть в синтетической одежде, пластиковой посуде. Большое количество микропластика выделяют автомобильные шины.
За неделю городской житель потребляет до 5 грамм микропластика. Этого хватило бы, чтобы изготовить одну банковскую карту.
Нельзя остановить попадание частиц микропластика в организм человека, но можно снизить его количество.
Для этого нужно:
Микропластик содержится и в продуктах питания. Он может быть в овощах, фруктах, молочной продукции, мясе, пишет "Российская газета".
Микропластик — мелкие (обычно размером меньше пяти миллиметров) частицы пластика.
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