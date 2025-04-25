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Микропластик размером с банковскую карту оказывается в организме человека за неделю

1:32
Здоровье

Микропластик, который помогает нарушить микробиоту кишечника, скапливается в большом количестве в организме человека за одну неделю.

Пластиковая посуда
Фото: commons.wikimedia.org by Deeneris, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пластиковая посуда

Частички его есть во многих вещах, которыми мы постоянно пользуемся, и даже в продуктах питания. Микропластик содержится в косметике и бытовой химии. Им богаты скрабы, порошки для чистки.

Также он есть в синтетической одежде, пластиковой посуде. Большое количество микропластика выделяют автомобильные шины.

За неделю городской житель потребляет до 5 грамм микропластика. Этого хватило бы, чтобы изготовить одну банковскую карту.

Нельзя остановить попадание частиц микропластика в организм человека, но можно снизить его количество.

Для этого нужно:

  • Пить воду не из одноразовых пластиковых бутылок. Лучше выбрать фильтр.
  • Выбирать натуральные ткани. Одежда, постельное белье и шторы из хлопка, льна и других натуральных материалов выделяют меньше микропластика при стирке.
  • Использовать косметику, которая не содержит микропластик: скрабы, гели для душа с абразивными частицами, составы с блестками, глиттером и т. д.
  • Если вы живете рядом с оживленными трассами, нужно по минимуму открывать окна.

Микропластик содержится и в продуктах питания. Он может быть в овощах, фруктах, молочной продукции, мясе, пишет "Российская газета".

Уточнения

Микропластик — мелкие (обычно размером меньше пяти миллиметров) частицы пластика.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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