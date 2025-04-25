Как сдерживать уровень сахара в крови с помощью правильного питания: 7 продуктов, которые действительно работают

2:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Контроль уровня сахара в крови — задача не только медикаментозная. Всё чаще диетологи подчеркивают: питание играет ключевую роль. Хотя "волшебных" продуктов не существует, есть немало тех, чья эффективность подтверждена научно. Они помогают стабилизировать уровень глюкозы и поддерживать его в пределах нормы.

Фото: commons.wikimedia.org by Slick, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ овсянка

По словам Кэтрин Маренго, специалиста портала Medical News Today, разумное включение в рацион продуктов с низким гликемическим индексом, высоким содержанием клетчатки и необходимых микроэлементов — один из самых действенных и безопасных способов контроля сахара.

1. Цельнозерновой хлеб из муки грубого помола

В отличие от белого хлеба или изделий из рафинированной муки, цельнозерновой хлеб (особенно из ржаной муки или спельты) сохраняет оболочку зёрен, богатую клетчаткой. Это замедляет переваривание углеводов и предотвращает резкие скачки сахара после еды.

2. Свежие фрукты вместо соков

Фрукты с низким гликемическим индексом, такие как яблоки, малина и черника, позволяют насладиться сладким вкусом без вреда для уровня сахара. Их высокий уровень воды и клетчатки смягчает углеводную нагрузку. Главное — избегать перезрелых плодов и фруктовых соков: они резко повышают глюкозу в крови.

3. Бобовые — стабильный источник энергии

Чечевица, фасоль, нут и горох — настоящие чемпионы среди углеводов. Они не только насыщают, но и обеспечивают устойчивый уровень энергии благодаря низкому гликемическому индексу и высокому содержанию белка и клетчатки.

4. Овсянка и орехи — мощное сочетание

Овсяные хлопья или цельная овсянка, особенно небыстрорастворимая, содержат бета-глюкан — особый тип клетчатки, улучшающий чувствительность к инсулину. А в сочетании с сырыми орехами, например, миндалем или грецкими, эффект усиливается за счёт полезных жиров.

5. Батат, чеснок и жирная рыба

Батат (сладкий картофель) гораздо лучше для уровня сахара, чем обычный картофель — у него ниже ГИ и выше содержание питательных веществ. Чеснок стимулирует выработку инсулина, а жирная рыба (лосось, сардины) богата омега-3, которые укрепляют метаболическое здоровье и снижают воспаление.

Уточнения

Глюко́за или виноградный сахар, или декстроза (D-глюкоза), C 6 H 12 O 6 — органическое соединение, углевод, моносахарид (6-атомный гидроксиальдегид, гексоза), один из самых распространённых источников энергии в живых организмах.

