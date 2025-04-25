Один фрукт — десятки эффектов: что умеет обычный чернослив

2:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Здоровое питание начинается с привычек — регулярного употребления овощей, фруктов, цельных злаков, белка и полезных жиров. Но не все знают, что некоторые продукты способны не просто поддерживать здоровье, а прямо влиять на костную систему, уровень сахара в крови и даже состояние сосудов. Один из таких "суперпродуктов" — чернослив, или сушёная слива.

Фото: commons.wikimedia.org by Freshfruitturkey, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сухофрукты

Натуральный антиоксидант и помощник в укреплении костей

Чернослив богат витамином K, калием, фосфором и магнием — микроэлементами, которые напрямую влияют на здоровье костей. Особенно важен этот продукт для пожилых людей и женщин в постменопаузе: он помогает замедлить потерю костной массы и способствует выработке коллагена.

Согласно исследованию Университета штата Оклахома, ежедневное употребление 10 черносливин в течение года увеличивает минеральную плотность костей в предплечье и поясничном отделе позвоночника.

IGF-1: протеин, который строит кости и мышцы

Чернослив способен увеличить уровень особого белка — IGF-1, который регулирует гормон роста. Он не только укрепляет костную ткань, но и способствует развитию мышц. Повышение IGF-1 на 17% — это заметный результат даже для тех, кто просто добавил чернослив в рацион без дополнительных добавок или препаратов.

Польза не только для костей: сахар, холестерин и кишечник

Благодаря содержанию сорбитола — натурального сахара с медленным всасыванием — чернослив помогает контролировать уровень глюкозы и избегать резких скачков сахара в крови. А клетчатка в его составе снижает уровень «плохого» холестерина и улучшает пищеварение.

Кроме того, чернослив богат железом и витамином C, что делает его отличным помощником в профилактике анемии и защите сосудов от кальцификации (накопления кальция на стенках артерий), снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний. Учёные из Университета штата Пенсильвания обнаружили, что чернослив способен улучшать состояние микробиоты кишечника у женщин в постменопаузе. Это может дополнительно положительно сказаться на состоянии костной ткани и метаболизме.

Чернослив довольно калориен, поэтому чрезмерное потребление не рекомендуется. Для молодых людей оптимальной дозой считаются 3 штуки в день, а для пожилых — до 5 в сутки, особенно при высоких потребностях в микроэлементах.

Уточнения

Черносли́в — чаще всего любая слива в сушёном виде. Относится к сухофруктам.

