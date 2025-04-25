Эти данные могут изменить закон о марихуане — и медицину

3:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Может ли медицинская конопля стать реальным оружием в борьбе с раком? Согласно крупнейшему на сегодняшний день анализу, опубликованному в Frontiers in Oncology, ответ — да. Исследование охватило более 10 000 работ и выявило удивительно высокий уровень научного согласия: каннабис действительно помогает не только в облегчении симптомов, но и потенциально влияет на саму болезнь.

Фото: www.publicdomainpictures.net by Lode Van de Velde, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Каннабис

Что показало исследование

По словам руководителя Центра онкологических исследований Whole Health и главного автора работы Райана Касла, цель была одна — объективно и масштабно проанализировать всё, что известно науке о медицинской конопле при онкологических заболеваниях.

"Мы хотели выйти за пределы отдельных, предвзято отобранных публикаций и понять, где действительно сходится научное мнение", — объясняет он.

Исследование финансировалось организацией Cancer Playbook, и стало результатом сотрудничества с Whole Health Oncology Institute.

Среди более чем 10 000 изученных источников — данные наблюдательных исследований, лабораторных тестов и экспериментов на животных. Для анализа огромного массива информации исследователи использовали ИИ и методы обработки естественного языка, чтобы определить "настроение" каждой статьи — поддерживает ли она использование каннабиса, нейтральна или отрицает эффективность.

Результат оказался неожиданным: 75% исследований подтвердили пользу каннабиса, тогда как только 25% оказались нейтральными или критическими.

Сильнее всего научное сообщество сходится в том, что каннабис облегчает симптомы, сопутствующие раку: боль, потерю аппетита, тошноту, воспаления. Но, что ещё более интересно — многие исследования указывают на способность каннабиса напрямую воздействовать на опухолевые клетки, вызывая их гибель и замедляя рост.

Есть и критика

Дональд Абрамс, онколог и почётный профессор медицины Калифорнийского университета в Сан-Франциско, относится к этим данным с осторожностью. Он признаёт пользу каннабиса для снятия симптомов, но сомневается в его способности лечить сам рак:

"Если бы каннабис лечил рак, я бы это за 42 года практики заметил", — говорит он.

Тем не менее, Абрамс признаёт наличие многообещающих лабораторных результатов:

"На клеточных и животных моделях видно, что каннабис может подавлять рост опухолей. Но на людях это пока не доказано".

Первые клинические сигналы уже есть

Несколько небольших испытаний дали обнадёживающие результаты. Так, в одном исследовании пациенты, получавшие препараты на основе каннабиса в дополнение к химиотерапии, жили дольше, чем те, кто получал только плацебо. В другом — синтетическая форма CBD помогала уменьшить размеры опухоли у больных раком.

Но для официального признания конопли лекарством от рака требуются масштабные клинические испытания. А для этого нужно снять действующие юридические ограничения.

Вопрос легализации

Касл надеется, что результаты анализа подтолкнут Управление по контролю за оборотом наркотиков США к пересмотру правового статуса каннабиса. Сегодня это вещество всё ещё считается запрещённым на федеральном уровне, что значительно тормозит научные исследования.

"Мы не просим снизить стандарты для онкологических препаратов. Мы говорим, что каннабис уже соответствует этим стандартам — а иногда даже превосходит то, что предлагают фармацевтические компании", — заключает Касл.

Уточнения

Конопля́ или Канна́бис (от латинского названия конопли (лат. Cánnabis)) — род однолетних лубоволокнистых растений семейства Коноплёвые (Cannabaceae).

