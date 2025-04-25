Один простой ингредиент в воде — и уровень сахара и холестерина под контролем: как работает инулин

2:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мы часто забываем, насколько важен правильный питьевой режим. Но не только количество, а и то, что именно мы пьём, может кардинально повлиять на здоровье. Новая тенденция — добавление инулина в воду. Эта растворимая клетчатка не только придаёт воде лёгкую сладость без лишних калорий, но и оказывает целый спектр полезных эффектов для организма.

Фото: freepik стакан воды

Почему стоит попробовать воду с инулином

Инулин — это природная клетчатка, которую можно найти, например, в цикории, чесноке или ячмене. В продаже он доступен как пищевая добавка в виде порошка. Растворяясь в воде, инулин превращает обычный напиток в настоящий функциональный коктейль для вашего здоровья.

Достаточно всего одной чайной ложки, чтобы начать процесс оздоровления:

нормализуется уровень сахара в крови;

снижается усвоение холестерина;

активизируется рост полезной микрофлоры в кишечнике;

повышается иммунитет;

улучшается пищеварение и настроение.

Исследование 2019 года показало, что регулярный приём инулина помогает стабилизировать уровень глюкозы у пациентов с диабетом 2 типа и ожирением. Но эффект проявляется при длительном употреблении — это не разовая таблетка, а поддержка организма "на постоянной основе".

Учёные также отмечают влияние инулина на снижение холестерина и даже профилактику колоректального рака. Хотя для подтверждения последнего эффекта требуются дополнительные исследования, потенциал впечатляет.

Эффект — не только в кишечнике

Бонусом к "желудочным" преимуществам идёт улучшение психоэмоционального состояния. В 2023 году была проведена работа, показавшая, что инулин помогает справляться с депрессией и даже снижает риск её развития. Ещё одно исследование (2021 год) зафиксировало улучшение настроения у людей с лишним весом при регулярном приёме этой добавки.

Несмотря на то, что инулин считается безопасной добавкой, дозировка имеет значение. Переизбыток может вызывать вздутие живота или дискомфорт. Поэтому перед началом регулярного приёма обязательно стоит проконсультироваться с врачом.

Уточнения

Инули́н (C 6 H 10 O 5 ) n — органическое вещество из группы полисахаридов, полимер D-фруктозы.

