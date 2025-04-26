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Шеф-повар из Италии сотворил невозможное: 90 килограммов ушли благодаря этому

2:06
Здоровье

Звезда итальянской кухни Маттео Гранди доказал, что даже самые сложные задачи могут быть решены, если приложить достаточно усилий. За 8 месяцев он похудел на 90 килограммов, изменив свой рацион и образ жизни. Его история вдохновляет многих людей на перемены.

Салат с киноа и овощами
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салат с киноа и овощами

Путь к преображению

Маттео Гранди осознал, что его пищевые привычки негативно влияют на здоровье и внешний вид. В суете жизни, работы и стресса я забывал о своем благополучии, признался он. Решающий момент настал, когда вес кулинара достиг 185 килограммов, пишет венгерское издание Kiskegyed.

Отказ от двух ключевых продуктов

Ключевым шагом стало исключение из рациона двух продуктов, которые, по мнению Гранди, мешали его преображению.

Похудение на 90 килограммов привело к заметным улучшениям:

  • Кожа стала чище.
  • Исчез псориаз на локтях.
  • Изменился запах пота.

Помимо диеты, Маттео начал активно заниматься спортом:

  • Ходит в спортзал.
  • Катается на лыжах.
  • Бегает.
  • Ощущает прилив энергии по утрам.

Самое важное — Гранди стал чувствовать себя лучше по утрам. Раньше подъем был трудным, но теперь он работает вдвое эффективнее.

Почему это работает?

Секрет успеха Маттео Гранди — в силе воли, последовательности и осознанном изменении привычек.

"Сначала было трудно отказаться от пасты, пиццы и тирамису, но я ни о чем не жалею", — говорит он.

Вдохновение для всех

Сегодня Маттео Гранди вдохновляет не только как шеф-повар, но и как пример здорового образа жизни. Его история показывает, что никогда не поздно начать все сначала и что иногда самые большие перемены начинаются с маленьких шагов.

Маттео Гранди доказал, что можно изменить свою жизнь к лучшему, если поставить перед собой цель и упорно идти к ней.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. 

Здоро́вое пита́ние — питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и профилактике заболеваний.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
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