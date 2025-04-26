Секрет раскрыт: как обычный яблочный уксус творит чудеса с вашим здоровьем

Доктор Блейк Ливингвуд, известный эксперт по здоровому образу жизни на TikTok, в одном из своих самых популярных видео (с более чем 1,7 миллионами просмотров) рассказал о полезных свойствах яблочного уксуса. Он утверждает, что регулярное употребление этого продукта может оказать значительное влияние на здоровье.
Яблочный уксус, изготовленный из ферментированных яблок, дрожжей и сахара, широко используется в веганской кулинарии, а также в заправках для салатов и маринадах. Он известен своими целебными свойствами, такими как облегчение изжоги, стимуляция роста волос и придание им блеска.
Недавние исследования показали, что яблочный уксус может оказывать дополнительные положительные эффекты на здоровье. Доктор Ливингвуд утверждает, что он способен снижать артериальное давление, уровень холестерина и триглицеридов, а также сжигать висцеральный жир, который считается токсичным для организма, и улучшать контроль уровня сахара в крови, превосходя в этом метформин — препарат для лечения диабета 2 типа.
В одном из исследований, на которые ссылается Express.co.uk, было показано, что ежедневное употребление 15-30 мл уксусной кислоты, которая в большом количестве содержится в яблочном уксусе, значительно снижает артериальное давление, уровень триглицеридов и холестерина.
6 продуктов, которые помогают снизить артериальное давление
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Я́блочный у́ксус — уксус, получаемый микробиологическим методом из яблочного сырья.
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