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Секрет раскрыт: как обычный яблочный уксус творит чудеса с вашим здоровьем

3:25
Здоровье

Доктор Блейк Ливингвуд, известный эксперт по здоровому образу жизни на TikTok, в одном из своих самых популярных видео (с более чем 1,7 миллионами просмотров) рассказал о полезных свойствах яблочного уксуса. Он утверждает, что регулярное употребление этого продукта может оказать значительное влияние на здоровье.

яблочный уксус
Фото: pxhere
яблочный уксус

Яблочный уксус, изготовленный из ферментированных яблок, дрожжей и сахара, широко используется в веганской кулинарии, а также в заправках для салатов и маринадах. Он известен своими целебными свойствами, такими как облегчение изжоги, стимуляция роста волос и придание им блеска.

Недавние исследования показали, что яблочный уксус может оказывать дополнительные положительные эффекты на здоровье. Доктор Ливингвуд утверждает, что он способен снижать артериальное давление, уровень холестерина и триглицеридов, а также сжигать висцеральный жир, который считается токсичным для организма, и улучшать контроль уровня сахара в крови, превосходя в этом метформин — препарат для лечения диабета 2 типа.

В одном из исследований, на которые ссылается Express.co.uk, было показано, что ежедневное употребление 15-30 мл уксусной кислоты, которая в большом количестве содержится в яблочном уксусе, значительно снижает артериальное давление, уровень триглицеридов и холестерина.

6 продуктов, которые помогают снизить артериальное давление

Доктор Эрик Берг, специалист в области здравоохранения, рассказал Surrey Live о шести продуктах, богатых калием, которые могут эффективно снижать артериальное давление.

  1. Листья свёклы. Одна чашка (38 граммов) листьев свёклы содержит 1300 мг калия. Помимо этого, они богаты витаминами С и К, а также клетчаткой. Их можно использовать в салатах, смузи или готовить на пару.
  2. Лосось. В 170-граммовой порции лосося содержится 839 мг калия. Этот продукт также богат полезными жирами, которые способствуют снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний и воспалений.
  3. Авокадо. Средний авокадо весом около 150 граммов содержит 975 мг калия. Он может быть отличным дополнением к салатам, а также использоваться для приготовления соусов, дипов и смузи.
  4. Лимская фасоль. Одна чашка (170 граммов) лимской фасоли может содержать до 975 мг калия. Однако доктор Берг предупреждает, что из-за высокого содержания углеводов её регулярное употребление в больших количествах может подойти не всем.
  5. Шпинат. Одна чашка (225 граммов) шпината содержит 839 мг калия. Это отличный ингредиент для салатов, смузи и других блюд.
  6. Брюссельская капуста. В одной чашке (88 граммов) брюссельской капусты содержится 504 мг калия. Её можно готовить на пару, запекать, добавлять в супы или овощные рагу.

Уточнения

Я́блочный у́ксус — уксус, получаемый микробиологическим методом из яблочного сырья.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Колодко Инна
Владение современными методами профилактики, диагностики и лечения пациентов с различной эндокринной патологией – метаболические нарушения (ожирение, сахарный диабет 1 и 2 типа), патология гипоталамо-гипофизарной системы, патология щитовидной железы, надпочечников, заболевания костно-минерального обмена, скрининг поздних осложнений сахарного диабета и др.
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