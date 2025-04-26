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Времена года глазами разных поколений: неожиданные открытия психолога

1:29
Здоровье

Восприятие смены времен года меняется с возрастом.

Студенты
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Студенты

Как рассказала врач, клинический психолог, нейропсихолог Екатерина Орлова, молодые люди (18-44 года) часто сталкиваются с синдромом "весенней усталости" из-за высокой нагрузки и стремления достичь многого.

В среднем возрасте (44-65 лет), по словам врача, люди испытывают больше ответственности, что усиливает стресс и негативное восприятие зимы. Весна приносит облегчение, но усталость и нехватка времени уменьшают радость от нового сезона.

Для детей до 12 лет времена года связаны с играми и активностью. Они редко задумываются о погоде, но могут реагировать на изменения режима дня. Подростковый возраст усиливает чувствительность к погоде из-за гормональных изменений и социальных факторов, таких как праздники и экзамены, сообщает Газета.Ru.

"Пожилые люди более чувствительны к изменениям температуры и влажности. Зачастую лето и весна воспринимаются ими как наиболее комфортные времена года", — сказала Орлова.

Зима же может вызывать изоляцию и снижение активности у лиц пожилого возраста. Весна символизирует начало новой жизни, но физическая усталость может ограничивать радость от прихода долгожданного времени года, добавила эксперт.

Уточнения

Времена́ го́да — части, которые выделяют в годовом цикле.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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