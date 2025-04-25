Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Девочка разговаривала во время операции: уникальный случай в Тюмени
Он возил ракеты, а теперь — восхищённые взгляды: самый красивый монстр СССР
После изучения активности Солнца названа точная дата апокалипсиса
Доллар теряет позиции: 11 стран официально отказываются от американской валюты
Ян Абрамов ликует: Алсу отказалась от всех претензий к экс-супругу
Горох на вашем участке: какие сорта позволят собирать урожай в рекордные сроки
Не медузы, но кто они? Шторм превратил пляжи Калифорнии в кладбище парусников
Двусторонний диалог: фермеры смогут разговаривать с растениями
Модный бьюти-тренд: как скрытое мелирование визуально утроит объём волос

Эти орехи богаты белком и витаминами — но один особенно помогает спать

1:41
Здоровье

Ищете полезный перекус, который не только насыщает, но и даёт организму белок, витамины и антиоксиданты? Тогда стоит обратить внимание на три популярных ореха — они отлично подходят для ежедневного рациона. Главное — не переборщить с количеством.

Орехи
Фото: pxhere.com by piviso.com, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Орехи

Миндаль — идеален для сердца и сна

Одна стандартная порция миндаля (28 г) содержит:

  • 6 г белка

  • 4 г клетчатки

  • 50% дневной нормы витамина Е

  • Магний, улучшающий качество сна и работу сердца

Добавляйте миндаль в утренние каши или салаты — это не только вкусно, но и полезно.

Арахис — не орех, но сытный

Хотя арахис ботанически относится к бобовым, он не уступает орехам по питательности:

  • В одной горсти — около 7 г белка

  • Быстро утоляет голод

  • Подходит для перекусов и добавок к основным блюдам

Попробуйте арахис в качестве основы для соусов или как хрустящий акцент в овощных салатах.

Фисташки — польза для глаз и сна

Фисташки — это не только вкусно, но и очень функционально:

  • 6 г белка в порции

  • Витамины группы B

  • Антиоксиданты лютеин и зеаксантин — для защиты зрения

  • Природный мелатонин помогает засыпать

Добавляйте фисташки в йогурт, выпечку или даже в панировку для курицы.

Мера важнее пользы

Орехи — продукт калорийный, поэтому оптимальное количество — горсть в день. Лучше использовать их как дополнение к блюдам, а не отдельный перекус. Салаты, утренние каши, овощные гарниры или десерты с орехами станут вкуснее и питательнее.

Уточнения

Орехи (в кулинарии) — сухие съедобные плоды или семена. Обычно имеют высокое содержание жира.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
Сейчас читают
Это озеро в США поглотило десятки жизней — и вы точно его знаете
Туризм
Это озеро в США поглотило десятки жизней — и вы точно его знаете Аудио 
Минус живот и минус усталость: напиток, который делает два дела сразу
Красота и стиль
Минус живот и минус усталость: напиток, который делает два дела сразу Аудио 
Популярное
Цветы вместо штрафов: водители придумали способ временно вывести камеры из строя

Жители Нью-Йорка обвели радары вокруг пальца — буквально украсили их цветами. Что это: протест или преступление?

Цветы вместо штрафов: водители придумали способ временно вывести камеры из строя
Масло по цене машины: рассказываем, сколько стоит быть владельцем Bugatti
Масло по цене машины: рассказываем, сколько стоит быть владельцем Bugatti
Новое открытие в биологии: в клетке обнаружили скрытый защитный механизм
Минус живот и минус усталость: напиток, который делает два дела сразу
Ока против Таврии. Кто победит в баттле советских малолитражек? Дмитрий Плотников Секрет топливной экономии: какой кроссовер 2025 года превзошёл всех по расходу топлива — цифры удивят Игорь Буккер Турецкий батальон прибыл в Сомали в рамках союзнических обязательств Андрей Николаев
Это растение красивее туи и не требует сложного ухода
Когда сажать помидоры в 2025 году — вот идеальные дни по лунному календарю
Поколение Z делает резкий поворот в карьере — и образование тут ни при чём
Поколение Z делает резкий поворот в карьере — и образование тут ни при чём
Последние материалы
Девочка разговаривала во время операции: уникальный случай в Тюмени
Он возил ракеты, а теперь — восхищённые взгляды: самый красивый монстр СССР
После изучения активности Солнца названа точная дата апокалипсиса
Доллар теряет позиции: 11 стран официально отказываются от американской валюты
Ян Абрамов ликует: Алсу отказалась от всех претензий к экс-супругу
Горох на вашем участке: какие сорта позволят собирать урожай в рекордные сроки
Не медузы, но кто они? Шторм превратил пляжи Калифорнии в кладбище парусников
Двусторонний диалог: фермеры смогут разговаривать с растениями
Модный бьюти-тренд: как скрытое мелирование визуально утроит объём волос
Где шашлык — прибыль, а не отдых: бизнес-маевка по-новому
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.