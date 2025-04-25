Эти орехи богаты белком и витаминами — но один особенно помогает спать

1:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ищете полезный перекус, который не только насыщает, но и даёт организму белок, витамины и антиоксиданты? Тогда стоит обратить внимание на три популярных ореха — они отлично подходят для ежедневного рациона. Главное — не переборщить с количеством.

Фото: pxhere.com by piviso.com, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Орехи

Миндаль — идеален для сердца и сна

Одна стандартная порция миндаля (28 г) содержит:

6 г белка

4 г клетчатки

50% дневной нормы витамина Е

Магний, улучшающий качество сна и работу сердца

Добавляйте миндаль в утренние каши или салаты — это не только вкусно, но и полезно.

Арахис — не орех, но сытный

Хотя арахис ботанически относится к бобовым, он не уступает орехам по питательности:

В одной горсти — около 7 г белка

Быстро утоляет голод

Подходит для перекусов и добавок к основным блюдам

Попробуйте арахис в качестве основы для соусов или как хрустящий акцент в овощных салатах.

Фисташки — польза для глаз и сна

Фисташки — это не только вкусно, но и очень функционально:

6 г белка в порции

Витамины группы B

Антиоксиданты лютеин и зеаксантин — для защиты зрения

Природный мелатонин помогает засыпать

Добавляйте фисташки в йогурт, выпечку или даже в панировку для курицы.

Мера важнее пользы

Орехи — продукт калорийный, поэтому оптимальное количество — горсть в день. Лучше использовать их как дополнение к блюдам, а не отдельный перекус. Салаты, утренние каши, овощные гарниры или десерты с орехами станут вкуснее и питательнее.

Уточнения

Орехи (в кулинарии) — сухие съедобные плоды или семена. Обычно имеют высокое содержание жира.

