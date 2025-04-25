Эти орехи богаты белком и витаминами — но один особенно помогает спать

Ищете полезный перекус, который не только насыщает, но и даёт организму белок, витамины и антиоксиданты? Тогда стоит обратить внимание на три популярных ореха — они отлично подходят для ежедневного рациона. Главное — не переборщить с количеством.
Одна стандартная порция миндаля (28 г) содержит:
6 г белка
4 г клетчатки
50% дневной нормы витамина Е
Магний, улучшающий качество сна и работу сердца
Добавляйте миндаль в утренние каши или салаты — это не только вкусно, но и полезно.
Хотя арахис ботанически относится к бобовым, он не уступает орехам по питательности:
В одной горсти — около 7 г белка
Быстро утоляет голод
Подходит для перекусов и добавок к основным блюдам
Попробуйте арахис в качестве основы для соусов или как хрустящий акцент в овощных салатах.
Фисташки — это не только вкусно, но и очень функционально:
6 г белка в порции
Витамины группы B
Антиоксиданты лютеин и зеаксантин — для защиты зрения
Природный мелатонин помогает засыпать
Добавляйте фисташки в йогурт, выпечку или даже в панировку для курицы.
Орехи — продукт калорийный, поэтому оптимальное количество — горсть в день. Лучше использовать их как дополнение к блюдам, а не отдельный перекус. Салаты, утренние каши, овощные гарниры или десерты с орехами станут вкуснее и питательнее.
Орехи (в кулинарии) — сухие съедобные плоды или семена. Обычно имеют высокое содержание жира.
Жители Нью-Йорка обвели радары вокруг пальца — буквально украсили их цветами. Что это: протест или преступление?