Напиток, который помогает при месячных и головной боли — и это не таблетки

Мята — это не только ароматное украшение десертов или спасение при насморке. В чашке простого мятного чая скрываются мощные инструменты для здоровья: от облегчения боли до борьбы с воспалениями. И всё это — без рецепта и побочных эффектов. Вот что способна сделать обычная мята, если заварить её правильно.

Фото: flickr.com by понафотки, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Зелёные чай

1. Облегчает пищеварение

Мята расслабляет мышцы живота и помогает желчи расщеплять жиры. Это значит: меньше тяжести после еды и прощай, вздутие. Чай особенно полезен при желудочных спазмах и несварении, сообщает Медпульс.

2. Снимает менструальные спазмы

Во время месячных матка сокращается сильнее обычного, вызывая боль. Мята обладает противовоспалительным и расслабляющим действием, помогая уменьшить эти спазмы и сделать дни легче.

"Повышение медиаторов воспаления увеличивает сократимость матки, что может вызывать болезненные ощущения", — объясняет гинеколог Джулиана Сперандио.

3. Помогает при головной боли и мигрени

Ментол снижает воспаление сосудов и напряжение — частые причины головной боли. Аромат и состав мяты расслабляют мышцы и успокаивают нервную систему.

"Боль может нарастать постепенно, часто сопровождаясь раздражительностью, бессонницей и сменой настроения", — отмечает невролог Мирелла Фаццито.

4. Облегчает дыхание

Мята — частый компонент мазей от насморка не просто так. Она содержит ментол и аскорбиновую кислоту, которые разжижают слизь, уменьшают отёчность и улучшают дыхание при рините, синусите и астме.

5. Улучшает сон

Горячий мятный чай перед сном — природный успокоитель. Он расслабляет тело, снижает уровень тревожности, а аромат действует как мягкий ароматерапевтический эффект.

6. Сражается с бактериями

Эфирные масла мяты обладают антибактериальными свойствами. Ментол помогает заживлению ран и поддерживает здоровье полости рта, снижая риск воспалений.

В одном исследовании масло мяты показало активность против Staphylococcus epidermidis - бактерии, живущей на коже и слизистых, которая может вызывать инфекции.

Как приготовить чай

Ингредиенты:

1 горсть свежих листьев мяты

1 литр воды

мёд по вкусу

Приготовление: Закипятите воду, добавьте мяту и варите 10 минут на слабом огне. Процедите, добавьте мёд — и наслаждайтесь.

Уточнения

Мя́та (лат. Méntha) — род растений семейства Яснотковые (Lamiaceae). Все виды содержат в зелёных частях от 0,1 до 2 % мятного масла, основную часть которого составляет ментол (40—70 до 92 %).



