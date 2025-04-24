Напиток, который помогает при месячных и головной боли — и это не таблетки

Мята — это не только ароматное украшение десертов или спасение при насморке. В чашке простого мятного чая скрываются мощные инструменты для здоровья: от облегчения боли до борьбы с воспалениями. И всё это — без рецепта и побочных эффектов. Вот что способна сделать обычная мята, если заварить её правильно.
Мята расслабляет мышцы живота и помогает желчи расщеплять жиры. Это значит: меньше тяжести после еды и прощай, вздутие. Чай особенно полезен при желудочных спазмах и несварении, сообщает Медпульс.
Во время месячных матка сокращается сильнее обычного, вызывая боль. Мята обладает противовоспалительным и расслабляющим действием, помогая уменьшить эти спазмы и сделать дни легче.
"Повышение медиаторов воспаления увеличивает сократимость матки, что может вызывать болезненные ощущения", — объясняет гинеколог Джулиана Сперандио.
Ментол снижает воспаление сосудов и напряжение — частые причины головной боли. Аромат и состав мяты расслабляют мышцы и успокаивают нервную систему.
"Боль может нарастать постепенно, часто сопровождаясь раздражительностью, бессонницей и сменой настроения", — отмечает невролог Мирелла Фаццито.
Мята — частый компонент мазей от насморка не просто так. Она содержит ментол и аскорбиновую кислоту, которые разжижают слизь, уменьшают отёчность и улучшают дыхание при рините, синусите и астме.
Горячий мятный чай перед сном — природный успокоитель. Он расслабляет тело, снижает уровень тревожности, а аромат действует как мягкий ароматерапевтический эффект.
Эфирные масла мяты обладают антибактериальными свойствами. Ментол помогает заживлению ран и поддерживает здоровье полости рта, снижая риск воспалений.
В одном исследовании масло мяты показало активность против Staphylococcus epidermidis - бактерии, живущей на коже и слизистых, которая может вызывать инфекции.
Ингредиенты:
1 горсть свежих листьев мяты
1 литр воды
мёд по вкусу
Приготовление: Закипятите воду, добавьте мяту и варите 10 минут на слабом огне. Процедите, добавьте мёд — и наслаждайтесь.
Мя́та (лат. Méntha) — род растений семейства Яснотковые (Lamiaceae). Все виды содержат в зелёных частях от 0,1 до 2 % мятного масла, основную часть которого составляет ментол (40—70 до 92 %).
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