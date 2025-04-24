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Один витамин — и риск рака кишечника падает: что кладут в тарелку учёные

2:35
Здоровье

Рак кишечника — один из самых распространённых онкологических диагнозов в мире. И хотя наследственность играет свою роль, многое зависит от нас самих — особенно от того, что лежит в нашей тарелке. Учёные всё чаще обращают внимание на один витамин, способный помочь в профилактике этого опасного заболевания. Речь о фолиевой кислоте, или витамине B9.

Таблетки
Фото: commons.wikimedia.org by MorgueFile, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Таблетки

Что обнаружили исследователи

По данным исследования, опубликованного в The American Journal of Clinical Nutrition, ежедневное потребление всего 260 мкг фолиевой кислоты может снизить риск рака кишечника до 7%. В исследовании участвовали более 70 тысяч человек. Учёные предполагают, что витамин B9 влияет на гены, участвующие в делении клеток, и помогает предотвращать мутации, которые могут привести к раку, сообщает Медпульс.

Как фолиевая кислота работает в организме

Фолаты участвуют в синтезе ДНК и РНК, поддерживают деление клеток и образование эритроцитов. Они помогают "исправлять" ошибки в клеточном делении — именно там часто начинается развитие злокачественных опухолей.

Где искать B9: доступные источники

Фолиевая кислота содержится в продуктах, которые можно найти в любом магазине:

  • Зелёные листовые овощи (шпинат, брокколи, капуста)

  • Бобовые (фасоль, чечевица, нут)

  • Цитрусовые (апельсин, лимон)

  • Цельнозерновые (овёс, киноа, бурый рис)

  • Семена (подсолнечник, тыква)

Добавки — не всегда первый выбор

Хотя фолиевую кислоту можно принимать в виде добавок, особенно во время беременности, диетологи советуют получать её из пищи. В натуральных продуктах B9 соседствует с другими важными микроэлементами — клетчаткой, антиоксидантами и витаминами, поддерживающими общее здоровье.

Как включить B9 в рацион

  • Завтрак: зелёный смузи со шпинатом, бананом и апельсином

  • Обед: салат с капустой, фасолью и киноа

  • Перекус: горсть тыквенных семечек

  • Ужин: суп-пюре из брокколи и чечевицы

Не только питание

Рацион — важный, но не единственный щит. В профилактике рака кишечника также играют роль:

  • Физическая активность

  • Отказ от ультрапереработанных продуктов

  • Контроль веса

  • Внимание к симптомам: кровь в стуле, боли, необъяснимая потеря веса

Уточнения

Фо́лиевая кислота́ (лат. acidum folicum; от лат. folium - "лист". Син.: птероилмоноглутаминовая кислота) — водорастворимый витамин, необходимый для роста и развития кровеносной и иммунной систем.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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