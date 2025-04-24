Один витамин — и риск рака кишечника падает: что кладут в тарелку учёные

2:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Рак кишечника — один из самых распространённых онкологических диагнозов в мире. И хотя наследственность играет свою роль, многое зависит от нас самих — особенно от того, что лежит в нашей тарелке. Учёные всё чаще обращают внимание на один витамин, способный помочь в профилактике этого опасного заболевания. Речь о фолиевой кислоте, или витамине B9.

Фото: commons.wikimedia.org by MorgueFile, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Таблетки

Что обнаружили исследователи

По данным исследования, опубликованного в The American Journal of Clinical Nutrition, ежедневное потребление всего 260 мкг фолиевой кислоты может снизить риск рака кишечника до 7%. В исследовании участвовали более 70 тысяч человек. Учёные предполагают, что витамин B9 влияет на гены, участвующие в делении клеток, и помогает предотвращать мутации, которые могут привести к раку, сообщает Медпульс.

Как фолиевая кислота работает в организме

Фолаты участвуют в синтезе ДНК и РНК, поддерживают деление клеток и образование эритроцитов. Они помогают "исправлять" ошибки в клеточном делении — именно там часто начинается развитие злокачественных опухолей.

Где искать B9: доступные источники

Фолиевая кислота содержится в продуктах, которые можно найти в любом магазине:

Зелёные листовые овощи (шпинат, брокколи, капуста)

Бобовые (фасоль, чечевица, нут)

Цитрусовые (апельсин, лимон)

Цельнозерновые (овёс, киноа, бурый рис)

Семена (подсолнечник, тыква)

Добавки — не всегда первый выбор

Хотя фолиевую кислоту можно принимать в виде добавок, особенно во время беременности, диетологи советуют получать её из пищи. В натуральных продуктах B9 соседствует с другими важными микроэлементами — клетчаткой, антиоксидантами и витаминами, поддерживающими общее здоровье.

Как включить B9 в рацион

Завтрак: зелёный смузи со шпинатом, бананом и апельсином

Обед: салат с капустой, фасолью и киноа

Перекус: горсть тыквенных семечек

Ужин: суп-пюре из брокколи и чечевицы

Не только питание

Рацион — важный, но не единственный щит. В профилактике рака кишечника также играют роль:

Физическая активность

Отказ от ультрапереработанных продуктов

Контроль веса

Внимание к симптомам: кровь в стуле, боли, необъяснимая потеря веса

Уточнения

Фо́лиевая кислота́ (лат. acidum folicum; от лат. folium - "лист". Син.: птероилмоноглутаминовая кислота) — водорастворимый витамин, необходимый для роста и развития кровеносной и иммунной систем.

