Один витамин — и риск рака кишечника падает: что кладут в тарелку учёные

Рак кишечника — один из самых распространённых онкологических диагнозов в мире. И хотя наследственность играет свою роль, многое зависит от нас самих — особенно от того, что лежит в нашей тарелке. Учёные всё чаще обращают внимание на один витамин, способный помочь в профилактике этого опасного заболевания. Речь о фолиевой кислоте, или витамине B9.
По данным исследования, опубликованного в The American Journal of Clinical Nutrition, ежедневное потребление всего 260 мкг фолиевой кислоты может снизить риск рака кишечника до 7%. В исследовании участвовали более 70 тысяч человек. Учёные предполагают, что витамин B9 влияет на гены, участвующие в делении клеток, и помогает предотвращать мутации, которые могут привести к раку, сообщает Медпульс.
Фолаты участвуют в синтезе ДНК и РНК, поддерживают деление клеток и образование эритроцитов. Они помогают "исправлять" ошибки в клеточном делении — именно там часто начинается развитие злокачественных опухолей.
Фолиевая кислота содержится в продуктах, которые можно найти в любом магазине:
Зелёные листовые овощи (шпинат, брокколи, капуста)
Бобовые (фасоль, чечевица, нут)
Цитрусовые (апельсин, лимон)
Цельнозерновые (овёс, киноа, бурый рис)
Семена (подсолнечник, тыква)
Хотя фолиевую кислоту можно принимать в виде добавок, особенно во время беременности, диетологи советуют получать её из пищи. В натуральных продуктах B9 соседствует с другими важными микроэлементами — клетчаткой, антиоксидантами и витаминами, поддерживающими общее здоровье.
Завтрак: зелёный смузи со шпинатом, бананом и апельсином
Обед: салат с капустой, фасолью и киноа
Перекус: горсть тыквенных семечек
Ужин: суп-пюре из брокколи и чечевицы
Рацион — важный, но не единственный щит. В профилактике рака кишечника также играют роль:
Физическая активность
Отказ от ультрапереработанных продуктов
Контроль веса
Внимание к симптомам: кровь в стуле, боли, необъяснимая потеря веса
Фо́лиевая кислота́ (лат. acidum folicum; от лат. folium - "лист". Син.: птероилмоноглутаминовая кислота) — водорастворимый витамин, необходимый для роста и развития кровеносной и иммунной систем.
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