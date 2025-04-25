Золотая вода без магии: чем на самом деле помогает куркума натощак

1:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Куркума — звезда аюрведы и кухонь мира, но в последние годы она всё чаще оказывается… в стакане воды. Многие уверены: куркума с водой по утрам творит чудеса - от укрепления иммунитета до очищения печени. Но так ли это на самом деле?

Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ куркума

Что такое куркумин и зачем он нужен

Главное действующее вещество куркумы — куркумин. Он обладает антиоксидантным, противовоспалительным и даже противовирусным эффектом. Исследования показывают, что регулярное употребление куркумы может:

снижать уровень "плохого" холестерина

поддерживать здоровье печени

помогать при воспалительных заболеваниях, включая артрит

защищать мозговые клетки

Также учёные изучают её потенциальное действие против раковых клеток — но пока без окончательных выводов.

Почему куркума в воде — не магия

Сам по себе напиток с куркумой — не вреден, но и не панацея. Куркумин плохо усваивается без жиров и соединений, повышающих его биодоступность. Например, чёрный перец может увеличить всасываемость куркумина в 20 раз. А вот в простой воде его польза может быть минимальной.

Если и пить куркуму натощак, то как часть рациона, а не вместо еды, таблеток и других здоровых привычек.

Когда стоит быть особенно осторожным

Куркума может усиливать действие антикоагулянтов - препаратов для разжижения крови. Это может быть опасно, особенно для людей с нарушениями свёртываемости. Прежде чем вводить куркуму в ежедневный рацион, проконсультируйтесь с врачом, особенно если принимаете лекарства.

Вывод: куркума — ценное растение, но это лишь дополнение, а не основа здорового образа жизни. Главное — сбалансированное питание, движение и сон. А куркумин пусть остаётся в роли поддержки, а не спасителя.

Уточнения

Курку́ма дли́нная Куркума домашняя, Куркума культурная, или турмерик, жёлтый имбирь (лат. Cúrcuma lónga) — многолетнее травянистое растение, вид рода Куркума (Curcuma) семейства Имбирные (Zingiberaceae).

