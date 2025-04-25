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Дом в порядке — мозг в балансе: эффект уборки, о котором мало говорят

1:37
Здоровье

Кажется банальностью, но чистый и организованный дом действительно может изменить не только настроение, но и состояние здоровья. Всё больше исследований подтверждают: порядок в пространстве помогает обрести порядок в голове.

Пылесос
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Пылесос

Стресс уходит вместе с пылью

Хаос в доме напрямую связан с повышенным уровнем кортизола — гормона стресса. В беспорядке человеку сложнее сосредоточиться, он быстрее утомляется и ощущает тревогу. А вот 20 минут уборки, как показали исследования, заметно снижают симптомы тревожности и даже депрессии.

Организованное пространство работает на всех уровнях: поддерживает продуктивность, снижает раздражительность, улучшает сон.

Порядок как терапия

Не случайно так популярен метод Марии Кондо, основанный на японской традиции Oosouji - "большой очистке". В ней нет магии, только глубокая логика: порядок во внешнем мире помогает восстановить внутреннее равновесие.

Это называется гомеостазом - стремлением организма к балансу. Уборка в моменты стресса — не просто отвлечение. Это реальный способ вернуть контроль над ситуацией, отпустить тревогу и начать с чистого листа.

А ещё - это движение

Уборка — это не только для ума, но и для тела. По данным Good Housekeeping Institute, за 2 часа домашней работы можно сжечь до 600 калорий — в несколько раз больше, чем при обычной прогулке. Протереть пыль — значит не только избавиться от аллергенов, но и разогнать кровь по телу.

Уточнения

Стресс (от англ. stress "нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения") — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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