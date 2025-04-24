Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Земля дрогнула — нервы сдали: что творится с турами в Стамбул
МКС станет лабораторией времени: что скрывает проект ACES
Решение Винисиуса потрясло мир футбола: отказ от миллиарда – ради чего
Ольга Бузова заявила, что могла бы прожить неделю в палатке
Крупный земельный участок под Санкт-Петербургом: кто пытается отменить его продажу
Забудьте о кофе: горячий шоколад — ваш новый источник энергии и концентрации
Устали от отёков и целлюлита? Одна процедура может всё изменить
Хвост есть — запаха нет: гениальные способы освежить дом
Птенец на земле — не сирота: как помочь птицам и не навредить

Волосы сыпятся, сил нет, а ешь нормально? Не хватает одного нутриента

2:46
Здоровье

Белок — не только для накачанных спортсменов. Этот строительный материал организма нужен каждому: он поддерживает иммунитет, участвует в работе мозга, регулирует аппетит и помогает восстанавливаться после нагрузок. Но многие недооценивают его значимость и потребляют меньше нормы. Как понять, что организму не хватает белка? Прислушайся к этим сигналам.

Девушка держит волосы
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Девушка держит волосы

1. Постоянное чувство голода

Съел — и снова хочется? Возможно, в еде слишком мало белка. Именно он дольше других питательных веществ сохраняет чувство сытости. Его дефицит — частая причина бесконечных перекусов.

2. Усталость и вялость

Белок помогает удерживать стабильный уровень глюкозы. Без него энергия скачет, и ты чувствуешь себя как "на спаде" — усталым, рассеянным, без сил даже на элементарные дела.

3. Потеря мышечной массы

Тренируешься, но прогресс будто остановился? При дефиците белка тело начинает использовать собственные мышцы в качестве ресурса. Итог — слабость и отсутствие роста, несмотря на усилия.

4. Проблемы с волосами и ногтями

Ломкие ногти и волосы, которые остаются в расческе пучками, — частый признак белкового голодания. Организм экономит аминокислоты и первым делом "срезает" поддержку внешности.

5. Частые простуды

Ослабленный иммунитет тоже связан с нехваткой белка: он нужен для выработки антител и защиты от вирусов. Болеть чаще обычного — ещё один повод проверить рацион.

6. Расстройства пищеварения

Белки важны для здоровья слизистой кишечника. Их недостаток может проявляться вздутием, газами или запорами. Особенно это заметно при недостатке разнообразных источников белка.

7. Медленная регенерация

Царапины, которые долго не заживают, синяки, исчезающие неделями — всё это может быть следствием нехватки аминокислот, необходимых для восстановления тканей.

8. Перепады настроения и тревожность

Аминокислоты участвуют в выработке серотонина и дофамина — нейромедиаторов хорошего самочувствия. Их дефицит может привести к раздражительности, апатии или проблемам с концентрацией.

Сколько белка нужно

Эксперты рекомендуют от 1,2 до 2 г белка на кг веса в день, особенно при активном образе жизни. Лучшие источники: курица, рыба, яйца, бобовые, орехи, тофу и соя.

Уточнения

Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Сейчас читают
Больше не нужно тратить деньги на кондиционер: охладить свой дом можно с помощью простой трубы
Недвижимость
Больше не нужно тратить деньги на кондиционер: охладить свой дом можно с помощью простой трубы Аудио 
Шокирующее открытие в Техасе: студенты нашли останки одного из крупнейших динозавров
Наука и техника
Шокирующее открытие в Техасе: студенты нашли останки одного из крупнейших динозавров Аудио 
Нам кажется, что время есть — но Солнце уже выбрало дату своей смерти
Наука и техника
Нам кажется, что время есть — но Солнце уже выбрало дату своей смерти Аудио 
Популярное
Нам кажется, что время есть — но Солнце уже выбрало дату своей смерти

Учёные рассчитали точную дату гибели жизни на Земле. Что происходит с Солнцем, и как нам выжить после миллиардного отсчёта?

Нам кажется, что время есть — но Солнце уже выбрало дату своей смерти
Как подтянуть дряблую кожу за две недели: советы, которые действительно работают
Как подтянуть дряблую кожу за две недели: советы, которые действительно работают
6 мест в океане, которых боятся даже подводные лодки
ТОП-5 лучших легковушек всех времён
Советские истребители, опередившие своё время Дмитрий Плотников Турецкий батальон прибыл в Сомали в рамках союзнических обязательств Андрей Николаев Конгрессмен Фицпатрик выстрелил посланием Путину по русским и мог начать войну с РФ Олег Володин
Весна начинается со сморчков: что можно, а что нельзя с ними делать
Больше не нужно тратить деньги на кондиционер: охладить свой дом можно с помощью простой трубы
Муравейник в теплице — не норма: как избавиться и не навредить
Муравейник в теплице — не норма: как избавиться и не навредить
Последние материалы
Хвост есть — запаха нет: гениальные способы освежить дом
Птенец на земле — не сирота: как помочь птицам и не навредить
Гормон молодости: как разбудить соматропин и замедлить старение
Ваш умный телевизор следит за вами: как остановить скрытый сбор данных
Масло по цене машины: рассказываем, сколько стоит быть владельцем Bugatti
Под угрозой исчезновения: как учёные пытаются спасти уникальную лягушку
Вкус детства в сотейнике: томатная подлива как в СССР — ностальгия в каждой ложке
Анна Семенович рассказала, что сделала бы, если стала мужчиной
Как отрастить брови за месяц — реальные лайфхаки и средства
Летний отпуск мечты: 3 курорта, которые получили высшие оценки от путешественников
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.