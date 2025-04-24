Волосы сыпятся, сил нет, а ешь нормально? Не хватает одного нутриента

2:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Белок — не только для накачанных спортсменов. Этот строительный материал организма нужен каждому: он поддерживает иммунитет, участвует в работе мозга, регулирует аппетит и помогает восстанавливаться после нагрузок. Но многие недооценивают его значимость и потребляют меньше нормы. Как понять, что организму не хватает белка? Прислушайся к этим сигналам.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Девушка держит волосы

1. Постоянное чувство голода

Съел — и снова хочется? Возможно, в еде слишком мало белка. Именно он дольше других питательных веществ сохраняет чувство сытости. Его дефицит — частая причина бесконечных перекусов.

2. Усталость и вялость

Белок помогает удерживать стабильный уровень глюкозы. Без него энергия скачет, и ты чувствуешь себя как "на спаде" — усталым, рассеянным, без сил даже на элементарные дела.

3. Потеря мышечной массы

Тренируешься, но прогресс будто остановился? При дефиците белка тело начинает использовать собственные мышцы в качестве ресурса. Итог — слабость и отсутствие роста, несмотря на усилия.

4. Проблемы с волосами и ногтями

Ломкие ногти и волосы, которые остаются в расческе пучками, — частый признак белкового голодания. Организм экономит аминокислоты и первым делом "срезает" поддержку внешности.

5. Частые простуды

Ослабленный иммунитет тоже связан с нехваткой белка: он нужен для выработки антител и защиты от вирусов. Болеть чаще обычного — ещё один повод проверить рацион.

6. Расстройства пищеварения

Белки важны для здоровья слизистой кишечника. Их недостаток может проявляться вздутием, газами или запорами. Особенно это заметно при недостатке разнообразных источников белка.

7. Медленная регенерация

Царапины, которые долго не заживают, синяки, исчезающие неделями — всё это может быть следствием нехватки аминокислот, необходимых для восстановления тканей.

8. Перепады настроения и тревожность

Аминокислоты участвуют в выработке серотонина и дофамина — нейромедиаторов хорошего самочувствия. Их дефицит может привести к раздражительности, апатии или проблемам с концентрацией.

Сколько белка нужно

Эксперты рекомендуют от 1,2 до 2 г белка на кг веса в день, особенно при активном образе жизни. Лучшие источники: курица, рыба, яйца, бобовые, орехи, тофу и соя.

Уточнения

Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.

