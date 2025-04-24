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Еда, которая стирает воспоминания: запомни врагов своей концентрации

2:37
Здоровье

Здоровое питание — это не только про фигуру. Оно определяет, как работает мозг: влияет на концентрацию, память и даже на риск развития нейродегенеративных заболеваний. Некоторые продукты, особенно в долгосрочной перспективе, могут буквально разрушать нейронные связи.

Перекус
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Перекус

Вот что стоит исключить, если хочешь сохранить ясный ум:

1. Жареное

Картошка, наггетсы, чебуреки — всё это содержит насыщенные и трансжиры, которые ухудшают кровоснабжение мозга. Результат — снижение когнитивных функций и риск деменции.

2. Сахар и переработанные сладости

Газировка, готовые соусы и фабричная выпечка содержат добавленные сахара, нарушающие работу гиппокампа — участка мозга, ответственного за память. Даже напитки с пометкой "лайт" увеличивают риск слабоумия.

3. Ультраобработанные продукты

Колбасы, сосиски, замороженные пиццы и снеки с консервантами и вредными жирами — прямая дорога к ухудшению настроения, депрессии и болезням мозга. Две порции таких продуктов в неделю — и риск деменции резко возрастает.

4. Искусственные подсластители

Аспартам, сахарин, сукралоза — всё это нарушает микрофлору кишечника и вызывает оксидативный стресс, напрямую влияющий на нервную систему. Аспартам особенно опасен — он способствует выработке свободных радикалов, разрушающих клетки мозга.

5. Алкоголь

Даже "по чуть-чуть" — это нейротоксин. Особенно вредна пиво: калорий много, пользы — ноль, а вред нервной системе — очевиден.

6. Рафинированные масла

Соевое, подсолнечное и кукурузное масло содержат избыток омега-6 жирных кислот, которые усиливают воспалительные процессы в мозге. Лучше перейти на оливковое, кокосовое или масло авокадо.

7. Трансжиры и маргарины

Их добавляют в печенье, круассаны, полуфабрикаты. Они провоцируют накопление бета-амилоида — белка, связанного с болезнью Альцгеймера.

Чем заменить вредное:

  • Вместо снека — орехи, фрукты или свежие овощи

  • Вместо жарки — запекание, пар или гриль

  • Вместо сахара — мёд или экстракт монашеского фрукта

  • Вместо колбасы — бобовые, рыба или тофу

По данным новых исследований, такие простые замены способны снизить риск деменции на 20%.

Уточнения

Трансжиры́ (трансизоме́ры жирных кислот, ТЖК) — разновидность ненасыщенных жиров, находящихся в транс-конфигурации, то есть имеющих расположение углеводородных заместителей по разные стороны двойной связи "углерод-углерод".

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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