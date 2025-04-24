Очистка по-домашнему: один рецепт — и ты снова чувствуешь лёгкость

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Зимой организм накапливает не только запасы, но и токсины. Праздники, перекусы на бегу, нехватка клетчатки — всё это отражается на пищеварении. А ведь не зря говорят: здоровье начинается с кишечника.

Фото: commons.wikimedia.org by Freshfruitturkey, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сухофрукты

Весна — идеальное время для "генеральной уборки" внутри. И не обязательно прибегать к строгим диетам или аптечным препаратам. Есть простой способ помочь телу восстановиться и при этом не уходить далеко от дома — в прямом смысле слова.

Что потребуется

Для натуральной чистки кишечника понадобится всего три ингредиента:

5 чашек горячей воды

150 г чернослива

150 г фиников

Залей всё это водой в кастрюле, доведи до кипения, провари 15 минут и остуди. Получится густая фруктовая смесь.

Как принимать

Каждое утро, натощак, съедай по одной столовой ложке. Уже через пару дней можно заметить разницу: улучшится пищеварение, уйдёт тяжесть, восстановится регулярность стула. Смесь работает мягко, но эффективно — очищает кишечник и помогает избавиться от накопившихся токсинов.

Главное — не планировать важных дел в день начала курса: результат будет быстрым и… убедительным, сообщает MedPulse.

Уточнения

Черносли́в - чаще всего любая слива в сушёном виде. Относится к сухофруктам.

