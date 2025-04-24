Считаете, что экраны "безопасны"? Тогда узнайте, что они делают с детским мозгом

2:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Новая трёхлетняя работа американских и канадских учёных, опубликованная в журнале Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, проливает свет на тревожную тенденцию: чрезмерное увлечение экранами может быть связано с ранними признаками маниакальных состояний у детей.

Фото: blinknewsblog.files.wordpress.com by binknewsblog, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ребенок

Исследование охватило более 9 000 детей и показало, что чрезмерное использование смартфонов, планшетов и компьютеров в возрасте 10-11 лет может повысить риск развития симптомов, характерных для биполярных расстройств, уже через два года.

Что вызывает тревогу

Особенно сильная связь выявлена с социальными сетями и видеоиграми. Постоянное пролистывание ленты, участие в игровых "марафонах", бесконечные видеоролики — всё это не просто подростковые привычки, а потенциальные триггеры психических нарушений.

Среди возможных последствий — всплески энергии, тревожные мысли, завышенная самооценка, рассеянность, быстрая речь, чрезмерная активность и проблемы со сном. Эти симптомы пока не свидетельствуют о клиническом диагнозе, но могут быть первыми звоночками расстройства настроения.

Разные экраны — разное влияние

Исследование подчеркнуло различия между видами экранной активности:

Социальные сети оказались на первом месте по степени риска

За ними следуют мессенджеры, видеосервисы и видеоигры

Телевидение не показало значимой связи

Видеозвонки дали самый слабый эффект

Также было выявлено, что расстройства сна объясняют 9% общей связи между экранным временем и маниакальными симптомами. На долю социальных сетей приходится 47,7% влияния, а видеоигр — 58%.

Механизм зависимости

Платформы усиливают зависимость через систему мгновенных вознаграждений: лайки, комментарии, достижения. Это мешает детям вовремя остановиться и усиливает навязчивое поведение. Пре-подростковый возраст — уязвимый период, когда мозг особенно чувствителен, а психические расстройства проявляются впервые.

Уточнения

Биполя́рное расстро́йство либо биполя́рное аффекти́вное расстро́йство, акр. БАР; либо маниака́льно-депресси́вное расстро́йство; ранее маниака́льно-депресси́вный психо́з, МДП; первоначально циркуля́рный психо́з или циклофрени́я - эндогенное психическое расстройство, проявляющееся в виде аффективных состояний: маниакальных (или гипоманиакальных) и депрессивных (либо субдепрессивных), а нередко и смешанных состояний.

