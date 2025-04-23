Сексуальная активность у мужчин страдает от нехватки этого витамина

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Испанские исследователи связывают нехватку витамина D с эректильной дисфункцией. Из-за дефицита нутриента у мужчин может быть импотенция, сообщают испанские токсикологи.

Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Любовь

Свойства ткани пещеристого тела полового члена у пациентов с дефицитом витамина D изучили, и оказалось, что есть прямая зависимость между концентрацией витамина в крови и качеством реакции нервных клеток на электростимуляцию, сообщили в журнале The British Journal of Pharmacology.

Ученые провели эксперименты на крысах. Те животные, у которых был недостаток витамина D, оказались невосприимчивы к воздействию препарата "Виагра".

Ученые посоветовали заранее заботиться о своём здоровье, принимая профилактические дозы витамина осенью и зимой.

Уточнения

Витамины группы D (витамин D) — биологически активные вещества (холекальциферол, эргокальциферол, ситокальциферол, 2,2-дигидроэргокальциферол и другие).

