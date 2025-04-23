Сексуальная активность у мужчин страдает от нехватки этого витамина

Испанские исследователи связывают нехватку витамина D с эректильной дисфункцией. Из-за дефицита нутриента у мужчин может быть импотенция, сообщают испанские токсикологи.
Свойства ткани пещеристого тела полового члена у пациентов с дефицитом витамина D изучили, и оказалось, что есть прямая зависимость между концентрацией витамина в крови и качеством реакции нервных клеток на электростимуляцию, сообщили в журнале The British Journal of Pharmacology.
Ученые провели эксперименты на крысах. Те животные, у которых был недостаток витамина D, оказались невосприимчивы к воздействию препарата "Виагра".
Ученые посоветовали заранее заботиться о своём здоровье, принимая профилактические дозы витамина осенью и зимой.
Витамины группы D (витамин D) — биологически активные вещества (холекальциферол, эргокальциферол, ситокальциферол, 2,2-дигидроэргокальциферол и другие).
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