Много сахара и жира заставят ваш мозг делать это: неожиданное открытие учёных

0:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из Сиднея провели первое в мире исследование, которое доказало взаимосвязь ухудшения работы мозга и диет с высоким содержанием сахара и жира.

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Такая пища приводит к нарушению пространственной навигации. Человеку становится труднее строить маршрут от одной точки до другой.

Еще из-за такого питания могут появиться проблемы с памятью и пространственной ориентацией в целом.

По мнению учёных, эти изменения не являются критическими и их можно обращать вспять.

Уточнения

Когнити́вные наруше́ния — это снижение памяти, умственной работоспособности и других когнитивных функций по сравнению с исходным уровнем (индивидуальной нормой).

