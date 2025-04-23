Много сахара и жира заставят ваш мозг делать это: неожиданное открытие учёных

Учёные из Сиднея провели первое в мире исследование, которое доказало взаимосвязь ухудшения работы мозга и диет с высоким содержанием сахара и жира.
Такая пища приводит к нарушению пространственной навигации. Человеку становится труднее строить маршрут от одной точки до другой.
Еще из-за такого питания могут появиться проблемы с памятью и пространственной ориентацией в целом.
По мнению учёных, эти изменения не являются критическими и их можно обращать вспять.
Когнити́вные наруше́ния — это снижение памяти, умственной работоспособности и других когнитивных функций по сравнению с исходным уровнем (индивидуальной нормой).
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