Учёные приблизились к терапии аутизма через микробиом кишечника: первые результаты уже впечатляют

3:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Связь между микробиотой кишечника и состоянием здоровья человека становится всё очевиднее — от депрессии до аутоиммунных заболеваний. Теперь внимание учёных приковано к возможной связи между состоянием микрофлоры и симптомами аутизма. Новое исследование, проводимое учёными из Университета штата Аризона (ASU), демонстрирует, что пересадка кишечной микробиоты может значительно снизить проявления аутизма — и эффект сохраняется годами.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Success_Academy_Charter_Schools.jpg by Rafael Infante Ученики

Эта работа началась в 2017 году и уже в 2019 году привлекла внимание международного научного сообщества. В апреле 2025 года проект вышел на новую стадию — началась подготовка к клиническим испытаниям третьей фазы.

Как кишечник влияет на аутизм

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), один из 59 детей в стране получает диагноз расстройства аутистического спектра (РАС). При этом, по оценкам исследователей ASU, около 30-50% таких детей страдают от серьёзных желудочно-кишечных расстройств — от запоров до болей в животе и диареи.

"Многие дети с аутизмом имеют проблемы с пищеварением, и исследования показывают, что при устранении этих проблем поведение улучшается", — объясняла руководитель проекта Роза Краймальник-Браун ещё в 2019 году.

Что показали первые исследования

Исследование 2019 года стало продолжением работы 2017-го: тогда пересадка микробиоты 18 детям с аутизмом показала заметное улучшение социальных и когнитивных навыков уже через 8 недель. Методика включала очистку кишечника и ежедневное введение донорской микробиоты в течение почти двух месяцев.

"У детей с аутизмом гораздо ниже разнообразие кишечных бактерий. Им не хватает тех "полезных” микробов, которые выполняют важные функции в организме", — поясняла Краймальник-Браун.

Самое удивительное — это долгосрочный эффект. Через два года после лечения у участников отмечалось снижение симптомов аутизма на 45% по сравнению с исходным уровнем. Если до начала терапии 83% детей классифицировались как тяжёлые случаи, то спустя два года только 17% оставались в этой категории. Почти половина (44%) вообще вышла за рамки клинического диагноза "аутизм".

Путь к одобрению FDA: от лаборатории — к терапии

После первых успехов команда ASU зарегистрировала патент на формулу и основала компанию Gut-Brain Axis Therapeutics. Новый метод получил название Microbiota Transplant Therapy (MTT). В 2022 году началась вторая фаза клинических испытаний - с участием взрослых пациентов. Там также была подтверждена высокая эффективность метода: улучшения наблюдались не только по основным симптомам РАС, но и по вторичным показателям, включая язык, поведение и пищеварение.

Сейчас учёные работают над запуском третьей фазы испытаний, которая должна подтвердить результаты на широкой выборке и обеспечить путь к окончательному одобрению терапии в FDA.

Ключевое исследование 2019 года опубликовано в Scientific Reports, а узнать о новейших результатах можно из свежего видеоинтервью команды.

Уточнения

Аути́зм (также известный как инфанти́льный аути́зм (англ. infantile autism), де́тский аути́зм (childhood autism), ра́нний инфанти́льный/де́тский аути́зм (early infantile/childhood autism), синдро́м Ка́ннера или аути́зм Ка́ннера (Kanner's autism), в DSM-IV — аутисти́ческое расстро́йство (autistic disorder)) — расстройство, возникающее вследствие нарушения развития головного мозга и характеризующееся выраженным и всесторонним дефицитом социального взаимодействия и общения, а также ограниченными интересами и повторяющимися действиями.

