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Почему подростки вдруг становятся неуклюжими и вечно голодными: врач объяснил, что происходит

2:41
Здоровье

Если ваш ребенок за пару месяцев "вырос из всех штанов", начал спать дольше обычного, а движения стали неловкими — возможно, у него начался скачок роста. Это естественный, но сложный этап, который требует внимания. О том, как его распознать и что с этим делать, рассказал травматолог Михаил Игнатов.

Мальчик
Фото: commons.wikimedia.org by Vadermonk is licensed under Commons, the free media repository
Мальчик

Голод, рост и сон — как всё взаимосвязано

В период активного роста организм подростка резко увеличивает потребление энергии. Отсюда — постоянное чувство голода.

"Важно, чтобы калории поступали из полноценной пищи, а не из фастфуда и сладостей", — подчёркивает Игнатов.

Параллельно растёт потребность во сне. Детям 6-13 лет нужно спать 9-11 часов, подросткам 14-17 лет — не менее 8 часов. Именно во сне вырабатываются гормоны, стимулирующие рост.

Потеря координации — не лень, а физиология

Во время скачка роста сначала удлиняются руки и ноги, потом за ними "догоняют" мышцы, сухожилия и нервная система. Пока всё это не синхронизируется, ребёнок может терять равновесие, неловко двигаться, спотыкаться на ровном месте.

"В это время у детей смещается центр тяжести — отсюда и неуклюжесть", — объясняет специалист.

Боли в теле и риск травм

Сухожилия не успевают за быстрым ростом костей — отсюда тянущие боли, особенно в суставах и мышцах. Одним из возможных осложнений может стать болезнь Осгуда-Шляттера — воспаление подколенной области, связанное с натяжением сухожилий.

Что поможет пережить скачок роста легче

Михаил Игнатов советует:

  • Обеспечить сбалансированное питание с достаточным количеством белка и кальция.
  • Следить за режимом сна.
  • Поощрять активность: прогулки, танцы, бег.
  • Делать короткие перерывы днём.
  • По назначению педиатра — принимать витамины и добавки для костей и мышц.

Скачок роста — не болезнь, но испытание для организма, особенно подросткового. Он требует чуткости со стороны родителей и внимательного отношения к сигналам тела. Если своевременно заметить изменения и поддержать ребенка — правильным питанием, режимом, движением и заботой — этот этап пройдет безболезненно и даже станет стартом для формирования осознанного отношения к своему здоровью. Главное — не списывать всё на "подростковый возраст", а быть рядом и помогать адаптироваться к новым размерам собственного тела, сообщают "Вести Подмосковья".

Уточнения

Подростко́вый во́зраст - период в развитии человека, переходный этап между детством и взрослостью.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Тюкалова Наталья
Проводит амбулаторную медицинскую помощь пациентам терапевтического и гематологического профиля, пульмонологию и гематологию, микробиологию и химиотерапию, профилактику, диагностику и лечение заболеваний у лиц пожилого возраста.
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