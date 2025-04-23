Болезни без симптомов: как не пропустить их и сохранить здоровье

2:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Даже если вы чувствуете себя отлично, это ещё не значит, что в организме всё в порядке. Некоторые заболевания развиваются в тишине, не вызывая боли или ярких симптомов, но последствия могут быть серьёзными.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Боль в суставе

Руководитель медицинского департамента лабораторий KDL ОльгаМалиновская рассказала, какие болезни чаще всего протекают скрыто и почему важно регулярно проходить обследования.

Железодефицитная анемия — хроническая усталость с обманчивым лицом

Каждая третья женщина репродуктивного возраста сталкивается с железодефицитом, но далеко не все об этом знают. Признаки могут быть незаметны: легкая бледность, постоянная усталость, снижение концентрации. Между тем нехватка железа опасна — она ослабляет иммунитет, влияет на беременность, снижает физическую выносливость и в тяжёлых случаях провоцирует сердечную недостаточность.

Гиперхолестеринемия — когда холестерин ведёт себя тихо

Повышение уровня "плохого" холестерина не ощущается, не болит и не мешает жить… до тех пор, пока не случается инсульт или инфаркт. Поэтому его важно отслеживать по анализам крови, особенно после 35 лет или при наследственной склонности к сердечно-сосудистым болезням.

Нарушения в работе щитовидной железы — маскируются под обычную усталость

Ощущение, что вы всё время хотите спать, набираете вес без причин или не справляетесь с обычной нагрузкой? Это может быть не просто стресс или усталость. Гормональные сбои из-за гипотиреоза легко спутать с обычным переутомлением. Только врач-эндокринолог и анализы помогут поставить точный диагноз.

"Даже при отсутствии жалоб нужно проверяться хотя бы раз в год", — советует Ольга Малиновская.

Профилактика — это не про страх, это про заботу. Регулярные обследования помогут обнаружить проблему до того, как она скажет о себе слишком громко, сообщают "Вести Подмосковья".

Уточнения

Анеми́я - патологический клинико-гематологический синдром, который сопровождается уменьшением содержания гемоглобина и эритроцитов в циркулирующей крови и характеризируется нарушением транспорта кислорода и развитием гипоксии.

