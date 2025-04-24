Исследование поражает: как ранний сон сильно влияет на интеллект

Новое международное исследование, опубликованное в Cell Reports, подтвердило то, что интуитивно давно известно: подростки, которые ложатся спать раньше и спят дольше, демонстрируют лучшие когнитивные способности и здоровее мозг.
В исследовании приняли участие 3 222 подростка из США в рамках крупнейшего лонгитюдного проекта, посвящённого развитию мозга и детскому здоровью. Участники проходили когнитивные тесты, МРТ-сканирование и носили фитнес-браслеты, отслеживающие режим сна.
Участники были разделены на три группы:
Группа 1 (39%): ложились поздно, вставали рано, спали в среднем 7 ч 10 мин
Группа 2 (24%): спали чуть дольше — около 7 ч 21 мин
Группа 3 (37%): ложились раньше, спали дольше — 7 ч 25 мин, при этом имели самый низкий пульс во сне
Именно третья группа показала лучшие результаты в тестах на чтение, словарный запас и решение задач. Сканы мозга подтвердили: у этих подростков отмечается больший объём мозга и лучшая нейронная активность.
"Даже минимальные различия в длительности сна могут накапливаться и приводить к значительным когнитивным последствиям", — подчёркивает профессор Кембриджа Барбара Сахакиан.
Хотя значительной разницы в школьных оценках зафиксировано не было, исследование показало, что когнитивная гибкость и мозговая активность напрямую связаны с режимом сна. Это выходит за рамки стандартных академических показателей.
Однако сегодня большинство подростков не спят рекомендованные 8-10 часов. Виной тому — позднее засыпание из-за экранов, недостаток физической активности и раннее начало школьных занятий, что приводит к так называемому социальному джетлагу - хроническому смещению естественного биоритма.
Включить темы здорового сна в школьную программу
Создавать среду, способствующую улучшению режима сна подростков
Обращать внимание не только на оценки, но и на когнитивное развитие вне академических рамок
Вывод: сон — не второстепенное звено, а основа умственного и эмоционального развития в подростковом возрасте. Пренебрежение им может стоить гораздо дороже, чем мы привыкли думать.
Биологи́ческие ри́тмы (биоритмы) (от греческого βίος — bios, "жизнь" и ῥυθμός — rhythmos, "любое повторяющееся движение, ритм") — периодически повторяющиеся изменения характера и интенсивности биологических процессов и явлений.
Экспорт грузинского вина в Россию упал на 60% в первом квартале 2025 года, вместе с падением объемов других алкогольных напитков. Узнайте причины!