Исследование поражает: как ранний сон сильно влияет на интеллект

2:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Новое международное исследование, опубликованное в Cell Reports, подтвердило то, что интуитивно давно известно: подростки, которые ложатся спать раньше и спят дольше, демонстрируют лучшие когнитивные способности и здоровее мозг.

Фото: Designed by Freepik by diana-grytsku is licensed under Public domian Девушка спит

В исследовании приняли участие 3 222 подростка из США в рамках крупнейшего лонгитюдного проекта, посвящённого развитию мозга и детскому здоровью. Участники проходили когнитивные тесты, МРТ-сканирование и носили фитнес-браслеты, отслеживающие режим сна.

Три модели сна — три разные траектории развития

Участники были разделены на три группы:

Группа 1 (39%) : ложились поздно, вставали рано, спали в среднем 7 ч 10 мин

Группа 2 (24%) : спали чуть дольше — около 7 ч 21 мин

Группа 3 (37%): ложились раньше, спали дольше — 7 ч 25 мин, при этом имели самый низкий пульс во сне

Именно третья группа показала лучшие результаты в тестах на чтение, словарный запас и решение задач. Сканы мозга подтвердили: у этих подростков отмечается больший объём мозга и лучшая нейронная активность.

"Даже минимальные различия в длительности сна могут накапливаться и приводить к значительным когнитивным последствиям", — подчёркивает профессор Кембриджа Барбара Сахакиан.

Что это значит на практике

Хотя значительной разницы в школьных оценках зафиксировано не было, исследование показало, что когнитивная гибкость и мозговая активность напрямую связаны с режимом сна. Это выходит за рамки стандартных академических показателей.

Однако сегодня большинство подростков не спят рекомендованные 8-10 часов. Виной тому — позднее засыпание из-за экранов, недостаток физической активности и раннее начало школьных занятий, что приводит к так называемому социальному джетлагу - хроническому смещению естественного биоритма.

Что предлагают учёные

Включить темы здорового сна в школьную программу

Создавать среду, способствующую улучшению режима сна подростков

Обращать внимание не только на оценки, но и на когнитивное развитие вне академических рамок

Вывод: сон — не второстепенное звено, а основа умственного и эмоционального развития в подростковом возрасте. Пренебрежение им может стоить гораздо дороже, чем мы привыкли думать.

Уточнения

Биологи́ческие ри́тмы (биоритмы) (от греческого βίος — bios, "жизнь" и ῥυθμός — rhythmos, "любое повторяющееся движение, ритм") — периодически повторяющиеся изменения характера и интенсивности биологических процессов и явлений.

