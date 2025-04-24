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Что делать, если в глаз попала соринка вдали от дома: как вытащить инородное тело без риска

1:30
Здоровье

Офтальмолог, профессор и доктор медицинских наук Вячеслав Куренков в разговоре с Pravda.Ru поделился рекомендациями действий на случай, если в глаз попала соринка или другое инородное тело, а обратиться к врачу в ближайшее время невозможно, например, в походе.

Глаз
Фото: Pixabay by Alexis, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Глаз

Врач посоветовал для начала набрать чистую воду в глубокую ёмкость, например, тарелку, салатник или просто в пластиковый стакан. Затем нужно опустить лицо и глаз в воду, стараясь держать глаз открытым и активно моргать, чтобы инородное тело вышло.

"Либо промыть под проточной водой, то есть кто-то должен из бутылки лить, естественно, чистую питьевую воду, и человеку должно попадать на глаз, чтобы он вымывался", — добавил Куренков.

Если эти методы не помогают, следует немедленно прекратить попытки и отправить пострадавшего к врачу вместе с сопровождающим, подчеркнул специалист.

"Если этого не сделать, для пострадавшего и для его глаза может это закончиться печально, потому что это может вызвать и кератит, и впоследствии язву роговицы, все что угодно. Нельзя так рисковать. Если это не помогло, нужно везти к врачу", — ещё раз заметил Куренков.

Не стоит пытаться лечить глаз самостоятельно, используя кипячёную воду или антибиотики внутрь. Антибиотики могут быть назначены только врачом, и то в большинстве случаев применяются местные препараты, добавил профессор.

Уточнения

Глаз (лат. oculus) — сенсорный орган (орган зрительной системы) животных, обладающий способностью воспринимать электромагнитное излучение в видимом диапазоне длин волн и обеспечивающий сенсорную функцию зрения.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Никулина Ольга
Специализируется на диагностике и лечении острых и хронических заболеваний глаз, в том числе астигматизма, близорукости, дальнозоркости, конъюнктивит (вирусный, бактериальный, аллергический), косоглазия, ячменя
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