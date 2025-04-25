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Мифы о лечебном голодании: раскрыты разрушительные последствия для организма

1:51
Здоровье

Польза лечебного голодания не подтверждена научными исследованиями, а его негативные последствия для здоровья доказаны, предупреждает врач-эндокринолог Оксана Михалёва.

Диета
Фото: https://www.freepik.com
Диета

Врач уточнила, что голодание может быть краткосрочным (до трех суток) и длительным (более четырех суток).

По её словам, некоторые краткосрочные эффекты голодания включают снижение массы тела на 2-10% и улучшение показателей глюкозы, инсулина и чувствительности к нему. Однако эти улучшения кратковременны и не приносят пользы. Большая часть потерянного веса — мышечная масса, что может привести к остеопорозу, саркопеническому ожирению и инсулинорезистентности, сообщает Газета.Ru.

"Проблема в том, что с 30 лет у человека и так происходит снижение мышечной массы. И после 50 лет восстановить её практически невозможно. Поэтому, если человек голодает и снижает мышечную массу, это очень плохо отражается на его здоровье", — рассказала Михалева.

Длительное голодание вызывает метаболический ацидоз и кетоз, повреждая ЖКТ и мозг. Это может привести к головным болям, депрессии, диарее и нарушению стула. Голодание также противопоказано при хронических заболеваниях, в детском и пожилом возрасте.

Исследования показали, что голодание может вызвать тромбоэмболию глубоких вен из-за обезвоживания и дефицита белка, добавила эксперт. Детокс при голодании не работает, так как организм тратит все силы на выживание. Клизмы, часто используемые во время голодания, вымывают полезную микробиоту кишечника, увеличивая риск заболеваний ЖКТ.

Уточнения

Лече́бное голода́ние — метод альтернативной медицины, заключающийся в добровольном отказе от пищи, а иногда и воды, с облегчённым (диетическим) питанием в течение определённого периода.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
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