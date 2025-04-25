Российские лекарства vs зарубежные: кто побеждает в доверии россиян

1:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Согласно исследованию, проведенному центром аналитики и исследований МТС AdTech, большая часть россиян испытывают доверие к отечественным лекарственным препаратам, включая их аналоги зарубежных средств. В опросе приняли участие две тысячи человек, 96% из которых выразили уверенность в качестве местных медикаментов.

Фото: commons.wikimedia.org by BrokenSphere, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Шкаф с лекарствами

Каждый третий респондент выразил готовность рекомендовать российские лекарства или их аналоги своим близким и знакомым, что свидетельствует о положительном отношении к отечественным медицинским препаратам.

Большинство россиян (88%) предпочитают приобретать лекарства без рецепта. Из них 37% покупают препараты, которыми пользуются регулярно, а 27% выбирают любые доступные безрецептурные средства. Только 12% опрошенных учитывают рекомендации фармацевта, а еще 12% прислушиваются к советам друзей и родных, пишет Газета.Ru.

Чаще всего россияне покупают лекарства в течение месяца (60%). Каждый третий опрошенный приобретает медикаменты по мере необходимости. Основные причины для покупки включают появление симптомов (64%), назначение врача (44%) и регулярное пополнение домашней аптечки (35%).

Средний месячный расход на лекарства у 86% опрошенных составляет не более 3 тысяч рублей.

Уточнения

Лека́рственное средство лека́рственный препара́т, медикаме́нт, лека́рство, фа́рмпрепара́т (новолат. praeparatum medicinale, praeparatum pharmaceuticum, medicamentum; жарг. лечебное средство) — вещество или смесь веществ синтетического или природного происхождения в виде лекарственной формы (таблетки, капсулы, раствора, мази и т. п.), применяемые для профилактики, диагностики и лечения заболеваний.



