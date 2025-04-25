Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новые игроки на земельном рынке: кто вошёл в рейтинг крупнейших владельцев
Звезда сериала Одни из нас сбежала из соцсетей: мне нечего оправдывать
Луковая шелуха: бесплатное золото для вашего огорода
Канцерогены на обед: блюдо, которое лучше выбросить, чем подогреть в микроволновке
Нюхаем выхлоп, трогаем клеммы и держим лицо: диагностика по-простому
Украина подтвердила: на борту сбитого Ил-76 были её военнопленные
Картошка по цене ананаса: что происходит с ценами в магазинах
Су-35: как истребитель, который мог не взлететь, стал гордостью ВКС
Искусство объединило: Ургант в Грузии отдал последний долг Церетели

Российские лекарства vs зарубежные: кто побеждает в доверии россиян

1:31
Здоровье

Согласно исследованию, проведенному центром аналитики и исследований МТС AdTech, большая часть россиян испытывают доверие к отечественным лекарственным препаратам, включая их аналоги зарубежных средств. В опросе приняли участие две тысячи человек, 96% из которых выразили уверенность в качестве местных медикаментов.

Шкаф с лекарствами
Фото: commons.wikimedia.org by BrokenSphere, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Шкаф с лекарствами

Каждый третий респондент выразил готовность рекомендовать российские лекарства или их аналоги своим близким и знакомым, что свидетельствует о положительном отношении к отечественным медицинским препаратам.

Большинство россиян (88%) предпочитают приобретать лекарства без рецепта. Из них 37% покупают препараты, которыми пользуются регулярно, а 27% выбирают любые доступные безрецептурные средства. Только 12% опрошенных учитывают рекомендации фармацевта, а еще 12% прислушиваются к советам друзей и родных, пишет Газета.Ru.

Чаще всего россияне покупают лекарства в течение месяца (60%). Каждый третий опрошенный приобретает медикаменты по мере необходимости. Основные причины для покупки включают появление симптомов (64%), назначение врача (44%) и регулярное пополнение домашней аптечки (35%).

Средний месячный расход на лекарства у 86% опрошенных составляет не более 3 тысяч рублей.

Уточнения

Лека́рственное средство лека́рственный препара́т, медикаме́нт, лека́рство, фа́рмпрепара́т (новолат. praeparatum medicinale, praeparatum pharmaceuticum, medicamentum; жарг. лечебное средство) — вещество или смесь веществ синтетического или природного происхождения в виде лекарственной формы (таблетки, капсулы, раствора, мази и т. п.), применяемые для профилактики, диагностики и лечения заболеваний.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Цветы вместо штрафов: водители придумали способ временно вывести камеры из строя
Авто
Цветы вместо штрафов: водители придумали способ временно вывести камеры из строя Аудио 
Больше не нужно тратить деньги на кондиционер: охладить свой дом можно с помощью простой трубы
Недвижимость
Больше не нужно тратить деньги на кондиционер: охладить свой дом можно с помощью простой трубы Аудио 
В свои 93 года он обладает телом 40-летнего мужчины: вот секрет его необычайной физической формы
Новости спорта
В свои 93 года он обладает телом 40-летнего мужчины: вот секрет его необычайной физической формы Аудио 
Популярное
6 мест в океане, которых боятся даже подводные лодки

Мировой океан скрывает зоны, в которые не заходит даже военный флот. Почему субмарины обходят стороной целые регионы? Причины — и жуткие, и логичные.

6 мест в океане, которых боятся даже подводные лодки
Нам кажется, что время есть — но Солнце уже выбрало дату своей смерти
Нам кажется, что время есть — но Солнце уже выбрало дату своей смерти
Больше не нужно тратить деньги на кондиционер: охладить свой дом можно с помощью простой трубы
Как подтянуть дряблую кожу за две недели: советы, которые действительно работают
Что придумал украинский режим? План Зеленского против плана Трампа Дмитрий Плотников Турецкий батальон прибыл в Сомали в рамках союзнических обязательств Андрей Николаев Конгрессмен Фицпатрик выстрелил посланием Путину по русским и мог начать войну с РФ Олег Володин
Кошка в квартире — скучает ли она на самом деле
Автомат, отказ тормозов — что делать, когда педаль провалилась, а машина не останавливается
6 утренних привычек, которые могут реально продлить вашу жизнь
6 утренних привычек, которые могут реально продлить вашу жизнь
Последние материалы
Новое фото Регины Дубовицкой вызвало переполох: что на самом деле с телеведущей?
Автобусы СССР. Один день из жизни водителя рейсового ЛАЗ-695
Российские лекарства vs зарубежные: кто побеждает в доверии россиян
Музыкальное послание: Пугачёва почтила память отца новым треком Верьте или не верьте
Углекислый газ выдал главный секрет Европы — что скрывает спутник Юпитера
Полив цветов луковой настойкой: эффект, который тебя поразит
Волочкова предрекла дочери печальное будущее: возьмешь фамилию Григорян
Меладзе прервал молчание: первое появление после развода вызвало переполох
Не все отжимания одинаковы: выбери ширину — прокачай нужное
Обратной дороги не будет! Почему перенос сборки iPhone в Индию может стать началом конца для Apple
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.