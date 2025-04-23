Хотите, чтобы витамин D усвоился? Съешьте это перед капсулой

Витамин D - один из важнейших элементов для здоровья костей, иммунитета и усвоения кальция. Но вот незадача: он не работает в одиночку. Чтобы организм действительно извлёк из него максимум пользы, нужен "жирный" помощник — и тут на сцену выходит… гуакамоле!
Витамин D относится к жирорастворимым. Это значит, что усваивается он только в присутствии жиров. Без них — как дорогой гость без транспорта: вроде есть, но не доехал. Идеальный "транспорт" — полезные жиры, в первую очередь мононенасыщенные.
По словам фармацевта Орельена Тессона, ломтик цельнозернового хлеба с гуакамоле и капсулой витамина D — практически идеальная закуска для усвоения этого нутриента. Почему?
Авокадо богат:
Такая закуска не только помогает усвоить витамин D, но и:
улучшает липидный профиль крови,
поддерживает энергию (жиры запасаются как топливо),
стабилизирует давление.
Витами́ны (от лат. vita "жизнь" + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).
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