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Хотите, чтобы витамин D усвоился? Съешьте это перед капсулой

1:38
Здоровье

Витамин D - один из важнейших элементов для здоровья костей, иммунитета и усвоения кальция. Но вот незадача: он не работает в одиночку. Чтобы организм действительно извлёк из него максимум пользы, нужен "жирный" помощник — и тут на сцену выходит… гуакамоле!

витамин D
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
витамин D

Почему жир — лучший друг витамина D?

Витамин D относится к жирорастворимым. Это значит, что усваивается он только в присутствии жиров. Без них — как дорогой гость без транспорта: вроде есть, но не доехал. Идеальный "транспорт" — полезные жиры, в первую очередь мононенасыщенные.

Гуакамоле: вкусный и функциональный союзник

По словам фармацевта Орельена Тессона, ломтик цельнозернового хлеба с гуакамоле и капсулой витамина D — практически идеальная закуска для усвоения этого нутриента. Почему?

Авокадо богат:

  • мононенасыщенными жирными кислотами (именно те, что нужны для усвоения витамина D),
  • клетчаткой (помогает мягкому всасыванию в кишечнике),
  • витаминами Е и К,
  • калием (полезен для сердца и сосудов).
  • 1 порция (50-100 г) гуакамоле содержит от 6,9 до 13,8 г жиров, что составляет 10-20% от суточной потребности.

Бонус: здоровье в каждый укус

Такая закуска не только помогает усвоить витамин D, но и:

  • улучшает липидный профиль крови,

  • поддерживает энергию (жиры запасаются как топливо),

  • стабилизирует давление.

Уточнения

Витами́ны (от лат. vita "жизнь" + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Варнель Ольга
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