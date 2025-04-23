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Сезон клещей открыт: что делать, чтобы не стать их жертвой

2:37
Здоровье

С первыми тёплыми днями на прогулки выходим не только мы, но и клещи — одни из самых неприятных "спутников" природы. Эти крошечные паразиты могут испортить день на природе и стать причиной серьёзных болезней. Но если знать, как действовать, от них вполне можно защититься.

Девушка
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Девушка

Почему клещи активны именно весной

Клещи просыпаются, когда становится тепло и влажно. С апреля по июнь — пик их активности. Они поджидают жертву в высокой траве, кустах, на опушках и в лесу, цепляясь к одежде, коже и шерсти животных. При укусе они могут питаться до нескольких дней, передавая опасные инфекции.

Что могут передать клещи

Для людей:

  • Болезнь Лайма. Симптом — красная сыпь в форме мишени, температура, усталость. Без лечения может поражать суставы и нервную систему.

  • Анаплазмоз. Похоже на грипп, но с осложнениями.

  • Клещевой энцефалит. Вызывает воспаление мозга, опасен для жизни.

  • Бабезиоз. Паразит разрушает эритроциты, особенно опасен при слабом иммунитете.

Для животных (особенно собак):

  • Болезнь Лайма. Вялость, хромота, боль в суставах.

  • Эрлихиоз. Поражение иммунных клеток, слабость, кровотечения.

  • Бабезиоз. Атакует кровь, может быть смертельным без лечения.

Как защитить себя

  • Надевайте длинные брюки и рукава в травянистых и лесных зонах.

  • Используйте репелленты с DEET или пикаридином, на одежду — спрей с перметрином.

  • Ходите по тропинкам, избегая высокой травы.

  • После прогулки осматривайте тело: за ушами, подмышками, в паху, за коленями.

  • Душ в течение 2 часов после улицы помогает смыть незаметных клещей.

Как защитить питомцев

  • Используйте капли, таблетки или ошейники от ветеринара.

  • Осматривайте собаку после прогулки — особенно ушей, лап, шеи, хвоста.

  • Стригите газон, удаляйте опавшие листья, следите за чистотой участка.

  • Избегайте прогулок по местам с высокой травой.

Что делать, если нашли клеща

  • Удалите клеща пинцетом, как можно ближе к коже, тяните плавно.

  • Обработайте место антисептиком.

  • Следите за симптомами: сыпь, температура, слабость.

  • Если клещ укусил животное — немедленно к ветеринару.

Уточнения

Клещи́ (лат  Acari) — подкласс членистоногих из класса паукообразных (Arachnida).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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