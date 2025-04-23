Сезон клещей открыт: что делать, чтобы не стать их жертвой

2:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

С первыми тёплыми днями на прогулки выходим не только мы, но и клещи — одни из самых неприятных "спутников" природы. Эти крошечные паразиты могут испортить день на природе и стать причиной серьёзных болезней. Но если знать, как действовать, от них вполне можно защититься.

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Почему клещи активны именно весной

Клещи просыпаются, когда становится тепло и влажно. С апреля по июнь — пик их активности. Они поджидают жертву в высокой траве, кустах, на опушках и в лесу, цепляясь к одежде, коже и шерсти животных. При укусе они могут питаться до нескольких дней, передавая опасные инфекции.

Что могут передать клещи

Для людей:

Болезнь Лайма . Симптом — красная сыпь в форме мишени, температура, усталость. Без лечения может поражать суставы и нервную систему.

Анаплазмоз . Похоже на грипп, но с осложнениями.

Клещевой энцефалит . Вызывает воспаление мозга, опасен для жизни.

Бабезиоз. Паразит разрушает эритроциты, особенно опасен при слабом иммунитете.

Для животных (особенно собак):

Болезнь Лайма . Вялость, хромота, боль в суставах.

Эрлихиоз . Поражение иммунных клеток, слабость, кровотечения.

Бабезиоз. Атакует кровь, может быть смертельным без лечения.

Как защитить себя

Надевайте длинные брюки и рукава в травянистых и лесных зонах.

Используйте репелленты с DEET или пикаридином, на одежду — спрей с перметрином.

Ходите по тропинкам, избегая высокой травы.

После прогулки осматривайте тело: за ушами, подмышками, в паху, за коленями.

Душ в течение 2 часов после улицы помогает смыть незаметных клещей.

Как защитить питомцев

Используйте капли, таблетки или ошейники от ветеринара.

Осматривайте собаку после прогулки — особенно ушей, лап, шеи, хвоста.

Стригите газон, удаляйте опавшие листья, следите за чистотой участка.

Избегайте прогулок по местам с высокой травой.

Что делать, если нашли клеща

Удалите клеща пинцетом, как можно ближе к коже, тяните плавно.

Обработайте место антисептиком.

Следите за симптомами: сыпь, температура, слабость.

Если клещ укусил животное — немедленно к ветеринару.

Уточнения

Клещи́ (лат Acari) — подкласс членистоногих из класса паукообразных (Arachnida).

