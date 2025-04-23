Сезон клещей открыт: что делать, чтобы не стать их жертвой

С первыми тёплыми днями на прогулки выходим не только мы, но и клещи — одни из самых неприятных "спутников" природы. Эти крошечные паразиты могут испортить день на природе и стать причиной серьёзных болезней. Но если знать, как действовать, от них вполне можно защититься.
Клещи просыпаются, когда становится тепло и влажно. С апреля по июнь — пик их активности. Они поджидают жертву в высокой траве, кустах, на опушках и в лесу, цепляясь к одежде, коже и шерсти животных. При укусе они могут питаться до нескольких дней, передавая опасные инфекции.
Для людей:
Болезнь Лайма. Симптом — красная сыпь в форме мишени, температура, усталость. Без лечения может поражать суставы и нервную систему.
Анаплазмоз. Похоже на грипп, но с осложнениями.
Клещевой энцефалит. Вызывает воспаление мозга, опасен для жизни.
Бабезиоз. Паразит разрушает эритроциты, особенно опасен при слабом иммунитете.
Для животных (особенно собак):
Болезнь Лайма. Вялость, хромота, боль в суставах.
Эрлихиоз. Поражение иммунных клеток, слабость, кровотечения.
Бабезиоз. Атакует кровь, может быть смертельным без лечения.
Надевайте длинные брюки и рукава в травянистых и лесных зонах.
Используйте репелленты с DEET или пикаридином, на одежду — спрей с перметрином.
Ходите по тропинкам, избегая высокой травы.
После прогулки осматривайте тело: за ушами, подмышками, в паху, за коленями.
Душ в течение 2 часов после улицы помогает смыть незаметных клещей.
Используйте капли, таблетки или ошейники от ветеринара.
Осматривайте собаку после прогулки — особенно ушей, лап, шеи, хвоста.
Стригите газон, удаляйте опавшие листья, следите за чистотой участка.
Избегайте прогулок по местам с высокой травой.
Удалите клеща пинцетом, как можно ближе к коже, тяните плавно.
Обработайте место антисептиком.
Следите за симптомами: сыпь, температура, слабость.
Если клещ укусил животное — немедленно к ветеринару.
Клещи́ (лат Acari) — подкласс членистоногих из класса паукообразных (Arachnida).
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