Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как убрать мох с плитки, чтобы он не вернулся через неделю
От землетрясения до шедевра: узнайте историю самой красивой набережной Италии
Почему горячую кастрюлю нельзя ставить в холодильник — запомните раз и навсегда
Моментальная заправка и огромный пробег: новая технология от японского гиганта Toyota
Ванная без ремонта, но со стилем: приёмы от интерьерного стилиста
Крионика по-русски: тела под Москвой и мечта о вечной жизни
Два такта свободы: мотоциклы Минск, Восход, Ява
Какой альбом The Beatles Пол Маккартни считает своим любимым
Пятно от отбеливателя? Вот как спасти одежду, пока не поздно

Что ест Индия, но не США: простой ингредиент, связанный с долголетием

2:58
Здоровье

Международное исследование, проведенное учёными Сиднейского университета и опубликованное в Nature Communications, выявило: страны, где в рационе преобладают растительные белки — такие как нут, тофу и горох — демонстрируют более высокую продолжительность жизни взрослого населения.

Овощные консервы
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Овощные консервы

Анализ охватил данные из 101 страны за период с 1961 по 2018 год. Учитывались уровень доходов, численность населения и структура макронутриентов — калорий, жиров и, прежде всего, белков.

Команда исследователей, в которую вошли доктор Алистер Сениор и кандидат наук Кейтлин Эндрюс, сравнивала пищевые системы стран с преобладанием животного белка (например, США, Австралия, Швеция, Аргентина) и тех, где акцент делается на растительные источники (например, Индия, Пакистан, Индонезия).

Что показало исследование

Главный вывод: более высокая доступность растительного белка тесно связана с увеличением средней продолжительности жизни.
Так, в Индии, где большая часть населения придерживается преимущественно растительной диеты, средняя продолжительность жизни оказалась выше, чем в США или России, где потребление мяса и других животных белков значительно выше.

"Для детей младше пяти лет диета, богатая животными белками и жирами, снижает уровень детской смертности. Но для взрослого населения всё наоборот: растительные белки способствуют увеличению продолжительности жизни", — подчеркнула важное различие Эндрюс.

Этот вывод согласуется с наблюдениями в так называемых "голубых зонах" — регионах с рекордной продолжительностью жизни, таких как Окинава в Японии, Икария в Греции и Лома-Линда в США. В этих регионах жители традиционно питаются растительной пищей — от бобовых до цельных злаков.

"Осознание того, что растительный белок напрямую связан с долголетием, имеет огромное значение. Это вопрос не только личного здоровья, но и состояния всей планеты", - отметил доктор Сениор.

Почему это важно

Белки животного происхождения, особенно переработанное мясо, давно ассоциируются с повышенным риском хронических заболеваний — от сердечно-сосудистых проблем до диабета 2 типа. В противоположность этому, растительные белки, содержащиеся в орехах, бобовых и цельнозерновых продуктах, снижают уровень смертности и способствуют долголетию.

Исследование усиливает научные аргументы в пользу перехода к устойчивым и растительным системам питания. Это не просто вопрос здоровья, но и глобальной устойчивости: производство растительных белков оказывает меньшее влияние на окружающую среду, чем животноводство.

Уточнения

Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
Сейчас читают
Лицо как после фотошопа: ритуал, который стоит попробовать хотя бы раз
Красота и стиль
Лицо как после фотошопа: ритуал, который стоит попробовать хотя бы раз Аудио 
Экспорт грузинского вина в Россию рухнул на 60%: что стало причиной сокрушительного падения
Экономика и бизнес
Экспорт грузинского вина в Россию рухнул на 60%: что стало причиной сокрушительного падения Аудио 
На щупе минимум — а в моторе максимум: как водители губят двигатель из-за спешки
Авто
На щупе минимум — а в моторе максимум: как водители губят двигатель из-за спешки Аудио 
Популярное
Нагар, расход и вялая тяга — решается за 2 минуты

Мотору тоже нужно встряхнуться! Почему слишком спокойная езда может навредить вашему автомобилю — и как простая «прожарка» решает целый ряд проблем.

Нагар, расход и вялая тяга — решается за 2 минуты
Пять машин, которым не нужен капитальный ремонт даже спустя 20 лет: движки живут больше 500 тысяч
Пять машин, которым не нужен капитальный ремонт даже спустя 20 лет: движки живут больше 500 тысяч
Полмиллиона на спидометре — и хоть бы хны: двигатели живучие, как тараканы
Когда кошка уходит молча: в каком моменте она осознаёт, что больше не вернётся
Адаптивный интеллект: как новый навык помогает российским учителям трансформировать школьное образование Дмитрий Плотников Путин рисковал, но разведка доложила точно. Уиткофф едет в Москву за планом Б Любовь Степушова На краю бездны: только Россия может остановить ядерную войну Юрий Бочаров
Не нарушал, но попался: знаки, по которым ГАИ вычисляет нетрезвых без приборов
Маленькие, но организованные: что они ищут у вас дома и как их остановить
На щупе минимум — а в моторе максимум: как водители губят двигатель из-за спешки
На щупе минимум — а в моторе максимум: как водители губят двигатель из-за спешки
Последние материалы
Сама развалилась или помогли? К чему привели реформы Горбачёва в советской экономике
Невидимая ошибка, которая добавляет годы: в чём сила старящего стиля
Мульча, перекопка и терпение: как одолеть бессмертные одуванчики
Бунт, любовь и философия: 5 кошачьих характеров, которые вас удивят
ТОП-5 фирменных блюд советской столовой, которые помнят до сих пор
Сильная и красивая спина за 20 минут: эти упражнения можно делать дома без тяжелого инвентаря
Что ест Индия, но не США: простой ингредиент, связанный с долголетием
Почему Михаил Ефремов стал затворником и не выходит на улицу
Круизы стали опасными: врач объяснил, почему стоит дважды подумать перед бронированием
Под Африкой нашли остатки другой планеты — как они туда попали
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.