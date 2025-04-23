Что ест Индия, но не США: простой ингредиент, связанный с долголетием

2:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Международное исследование, проведенное учёными Сиднейского университета и опубликованное в Nature Communications, выявило: страны, где в рационе преобладают растительные белки — такие как нут, тофу и горох — демонстрируют более высокую продолжительность жизни взрослого населения.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Овощные консервы

Анализ охватил данные из 101 страны за период с 1961 по 2018 год. Учитывались уровень доходов, численность населения и структура макронутриентов — калорий, жиров и, прежде всего, белков.

Команда исследователей, в которую вошли доктор Алистер Сениор и кандидат наук Кейтлин Эндрюс, сравнивала пищевые системы стран с преобладанием животного белка (например, США, Австралия, Швеция, Аргентина) и тех, где акцент делается на растительные источники (например, Индия, Пакистан, Индонезия).

Что показало исследование

Главный вывод: более высокая доступность растительного белка тесно связана с увеличением средней продолжительности жизни.

Так, в Индии, где большая часть населения придерживается преимущественно растительной диеты, средняя продолжительность жизни оказалась выше, чем в США или России, где потребление мяса и других животных белков значительно выше.

"Для детей младше пяти лет диета, богатая животными белками и жирами, снижает уровень детской смертности. Но для взрослого населения всё наоборот: растительные белки способствуют увеличению продолжительности жизни", — подчеркнула важное различие Эндрюс.

Этот вывод согласуется с наблюдениями в так называемых "голубых зонах" — регионах с рекордной продолжительностью жизни, таких как Окинава в Японии, Икария в Греции и Лома-Линда в США. В этих регионах жители традиционно питаются растительной пищей — от бобовых до цельных злаков.

"Осознание того, что растительный белок напрямую связан с долголетием, имеет огромное значение. Это вопрос не только личного здоровья, но и состояния всей планеты", - отметил доктор Сениор.

Почему это важно

Белки животного происхождения, особенно переработанное мясо, давно ассоциируются с повышенным риском хронических заболеваний — от сердечно-сосудистых проблем до диабета 2 типа. В противоположность этому, растительные белки, содержащиеся в орехах, бобовых и цельнозерновых продуктах, снижают уровень смертности и способствуют долголетию.

Исследование усиливает научные аргументы в пользу перехода к устойчивым и растительным системам питания. Это не просто вопрос здоровья, но и глобальной устойчивости: производство растительных белков оказывает меньшее влияние на окружающую среду, чем животноводство.

Уточнения

Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.

