Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как далеко гуляет ваша кошка? Реальные цифры удивят
Первые электрички страны: революция в пригородных перевозках
Один слой — и никаких сорняков до осени
Что произойдёт, если жать на обе педали: владелец СТО рассказал, чем это оборачивается
Иван Ургант спел песню про чёрный квадрат, который сгубил его карьеру на ТВ
Укрепите иммунитет и отпугните вампиров: секреты выращивания чеснока с мощными свойствами
Лишайник под микроскопом: странный союз, который не назвать равным
Умерла одна из величайших легенд аргентинского футбола
Это место называют самым молчаливым в Италии — и вот почему вам стоит его посетить

Новая кровь для науки: как Япония создаёт банк живых клеток

5:38
Здоровье

Япония — пионер и безусловный лидер в использовании индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (iPS-клеток) в медицине. Эти клетки открывают путь к новым способам лечения, восстановлению тканей, созданию препаратов будущего. О новейших достижениях, перспективах и вызовах рассказывает заместитель директора Центра CiRA при Киотском университете Это Кодзи.

CSIRO Science сфотографировала 1521 iPS-клетку в лаборатории
Фото: commons.wikimedia.org by ,, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
CSIRO Science сфотографировала 1521 iPS-клетку в лаборатории

Что такое iPS-клетки

Методику получения iPS-клеток в 2006 году разработал профессор Яманака Синъя из Киотского университета. Его открытие перевернуло понимание возможностей клетки — из зрелых клеток кожи или крови можно создать клетки, которые ведут себя как эмбриональные: способны трансформироваться в любой другой тип — от нейронов до клеток сердца.

"Клетка — это базовая единица тела. Обычно она не может превратиться в другую. Но с помощью определённых генов (Oct4, Sox2, Klf4, c-Myc) можно вернуть её в исходное состояние — и сделать универсальной", — объясняет Это Кодзи.

iPS-клетки обладают и ещё одним ключевым свойством — они могут делиться практически бесконечно, в отличие от обычных клеток. Именно поэтому они стали основой регенеративной медицины.

Профессор Яманака получил Нобелевскую премию в 2012 году — за победу над, казалось бы, необратимым процессом дифференцировки клеток.

До появления iPS-клеток в науке использовались эмбриональные стволовые клетки (ЭСК). Они тоже универсальны, но получаются из эмбрионов — что вызывало множество этических споров. iPS-клетки же получают из клеток самого пациента — они не вызывают отторжения и не связаны с этическими барьерами.

Япония — на шаг впереди

Сегодня Япония реализует сразу восемь проектов, основанных на iPS-технологии: от лечения заболеваний сердца до восстановления сетчатки и иммунной терапии. Страна опережает даже США и Китай.

Одну из самых впечатляющих программ возглавляет Такахаси Масаё, президент стартапа Vision Care. Она первой начала использовать пластины клеток сетчатки, выращенные из iPS-клеток, для лечения возрастной дегенерации жёлтого пятна и пигментного ретинита.

"Масаё - мировой лидер в регенерации сетчатки. Её методика подана на одобрение как "Передовая медицина” — это ускорит доступ пациентов к лечению", — подчёркивает Это Кодзи.

Её супруг профессор Дзюн Такахаси, директор Центра CiRA, также добился успеха — в лечении болезни Паркинсона. В клиническом исследовании участвовали семь пациентов, и уже идёт работа над внедрением метода в практику.

Прорывы в кардиологии и онкологии

Профессор Сава Ёсики из университета Осака первым в мире пересадил пациенту пластину из сердечной ткани, созданную из iPS-клеток. Профессор Фукуда Кэйити исследует сферические структуры из кардиомиоцитов — ещё один шаг к восстановлению сердца.

Сам Это Кодзи работает над созданием тромбоцитов из iPS-клеток — особенно актуальных для пациентов с редкими группами крови. В 2021 году прошли первые переливания, впереди — производство нового препарата.

В онкологии профессор Канэко Син использует iPS-клетки для создания CAR-T-лимфоцитов — клеток, нацеленных на уничтожение рака. Эти клетки можно стандартизировать — и использовать для лечения сразу нескольких пациентов.

Банк iPS-клеток: ускоритель науки

Для ускорения исследований был создан Банк iPS-клеток, где хранятся клетки, полученные от здоровых доноров. Он снабжает лаборатории готовым биоматериалом и снижает риск отторжения при трансплантациях за счёт учёта HLA-типов. Сегодня Фонд CiRA под руководством профессора Яманаки развивает и расширяет этот банк.

Это Кодзи с тревогой отмечает: западные страны и Китай стремительно догоняют Японию. В США частные инвестиции в iPS-проекты могут достигать десятков миллионов долларов. В Китае разработки активно поддерживает государство.

"Если всё будет развиваться так же быстро, Япония может потерять лидерство", — говорит учёный.

Кроме финансовой поддержки, страдают мобильность кадров, гибкость сотрудничества и инвестиционный климат. Без реформ в университетах и более тесного сотрудничества с бизнесом Японии будет сложно удержаться впереди.

Наука невозможна без общества

"Нужны не только учёные, но и команды — юристы, инженеры, пиар-специалисты, которые рассказывают обществу, зачем всё это нужно. В японских университетах таких структур нет", — говорит Это Кодзи.

Поэтому профессор Яманака участвует в марафонах, чтобы собирать средства на работу Фонда CiRA. Он уже преодолел марафон за 3 часа 20 минут — и продолжает бегать ради науки.

"Люди должны понимать, что iPS-клетки — это вклад не только в науку, но и в здоровье каждого из нас. Только общественная поддержка даст нам шанс выйти на следующий уровень", — подводит итог Кодзи.

Уточнения

Биомедици́на биологи́ческая меди́цина, медици́нская биоло́гия, также называемая теорети́ческой медици́ной — раздел медицины, изучающий с теоретических позиций организм человека, его строение и функцию в норме и патологии, патологические состояния, методы их диагностики, коррекции и лечения.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Сейчас читают
Маленькие, но организованные: что они ищут у вас дома и как их остановить
Домашние животные
Маленькие, но организованные: что они ищут у вас дома и как их остановить Аудио 
Не нарушал, но попался: знаки, по которым ГАИ вычисляет нетрезвых без приборов
Авто
Не нарушал, но попался: знаки, по которым ГАИ вычисляет нетрезвых без приборов Аудио 
Что вырастили первым делом в лунной почве — результат удивит даже скептиков
Наука и техника
Что вырастили первым делом в лунной почве — результат удивит даже скептиков Аудио 
Популярное
Нагар, расход и вялая тяга — решается за 2 минуты

Мотору тоже нужно встряхнуться! Почему слишком спокойная езда может навредить вашему автомобилю — и как простая «прожарка» решает целый ряд проблем.

Нагар, расход и вялая тяга — решается за 2 минуты
Пять машин, которым не нужен капитальный ремонт даже спустя 20 лет: движки живут больше 500 тысяч
Пять машин, которым не нужен капитальный ремонт даже спустя 20 лет: движки живут больше 500 тысяч
Полмиллиона на спидометре — и хоть бы хны: двигатели живучие, как тараканы
Когда кошка уходит молча: в каком моменте она осознаёт, что больше не вернётся
Адаптивный интеллект: как новый навык помогает российским учителям трансформировать школьное образование Дмитрий Плотников Путин рисковал, но разведка доложила точно. Уиткофф едет в Москву за планом Б Любовь Степушова На краю бездны: только Россия может остановить ядерную войну Юрий Бочаров
Не нарушал, но попался: знаки, по которым ГАИ вычисляет нетрезвых без приборов
Маленькие, но организованные: что они ищут у вас дома и как их остановить
На щупе минимум — а в моторе максимум: как водители губят двигатель из-за спешки
На щупе минимум — а в моторе максимум: как водители губят двигатель из-за спешки
Последние материалы
Новая кровь для науки: как Япония создаёт банк живых клеток
Один слой — и никаких сорняков до осени
Что произойдёт, если жать на обе педали: владелец СТО рассказал, чем это оборачивается
Иван Ургант спел песню про чёрный квадрат, который сгубил его карьеру на ТВ
Укрепите иммунитет и отпугните вампиров: секреты выращивания чеснока с мощными свойствами
Умерла одна из величайших легенд аргентинского футбола
Лишайник под микроскопом: странный союз, который не назвать равным
Это место называют самым молчаливым в Италии — и вот почему вам стоит его посетить
Ключей нет, а ипотека тикает: что делать, если застройщик тянет со сроками
Не прячь возраст! Узнай, как макияж может работать на твою пользу после 50
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.