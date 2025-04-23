Врачи против фермеров: можно ли использовать коробки от яиц повторно

2:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В домах, где заботятся об экологии, нередко можно встретить повторное использование бумажных коробок от яиц. Кто-то заполняет их свежими яйцами, кто-то превращает в пасхальные поделки. Однако санитарные службы предупреждают: такая практика может представлять угрозу для здоровья. Так ли это на самом деле?

Фото: commons.wikimedia.org by Rüdiger Wölk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Коричневые яйца

Пожалуй, нет более простого предмета в быту, чем картонная упаковка от яиц, но именно она вызывает жаркие споры. Особенно после Пасхи — времени, когда яйца особенно популярны. Согласимся: промыть такие упаковки горячей водой с моющим средством невозможно, а значит, с точки зрения гигиены это одноразовый материал. Но действительно ли бактерии с яичной скорлупы, контактировавшие с упаковкой, представляют опасность, или мы зря паникуем?

Что говорят эксперты

Германская организация по защите прав потребителей Verbraucherzentrale Berlin выступает резко против повторного использования коробок от яиц. Причина — невозможность их качественно очистить.

"На картоне могут остаться следы фекалий, которые иногда бывают на скорлупе. Это может привести к заражению свежих яиц патогенными бактериями", — объясняют специалисты.

Главный риск — сальмонелла, вызывающая серьёзные желудочно-кишечные расстройства. Такой же позиции придерживаются FDA (Управление по контролю за продуктами и лекарствами США) и другие международные структуры, ответственные за пищевую безопасность.

В США яйца, предназначенные для продажи, сначала моют, дезинфицируют и упаковывают только в новые коробки. Всё по строгим правилам безопасности.

Что с мытьём яиц

И здесь мнения расходятся. Мы хотим смыть с поверхности загрязнения, но по словам Чешской промышленной медицинской страховой компании, при этом разрушается природная защитная плёнка яйца.

"Скорлупа пористая, и при намокании в неё легко проникают бактерии", — говорится в исследовании. Поэтому яйца рекомендуется мыть только непосредственно перед употреблением.

Когда изучают случаи заражения сальмонеллой, оказывается, что причиной чаще всего становится не внешняя поверхность яйца, а его внутреннее содержимое. Люди заражаются, потому что съели заражённое яйцо, а не потому, что потрогали коробку.

Куда выбрасывать упаковку

Ранее использованные картонные коробки от яиц долгое время относили к смешанным отходам — их считали непригодными к переработке. Но теперь технологии ушли вперёд, и такие коробки можно выбрасывать в синие контейнеры для макулатуры.

Или же возвращать фермерам или продавцам, если они готовы принять упаковку повторно. Всё зависит от того, к какой команде вы относитесь — "я перерабатываю" или "я выбрасываю".

Уточнения



Сальмоне́ллы (лат. Salmonella) — род неспороносных бактерий, имеющих форму палочек (длина 1—7 мкм, ширина около 0,3—0,7 мкм).

