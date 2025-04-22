Лайфхак от 108-летнего мужчины: вот как пожилым почувствовать себя молодым и здоровым

108-летний британец Фрэнк Честер раскрыл, какой лайфхак помогает ему быть в хорошей форме и с крепким здоровьем.
Весь секрет в простых ежедневных упражнениях, он делает зарядку. Фрэнк, как он сам рассказал, даже в почтенном возрасте всегда надевает брюки сидя, иначе давно бы упал, пишет WTJ.
После Второй мировой войны он переехал из Лондона в Уолсолл, где познакомился с актрисой Лили.
"Шесть недель спустя мы решили, что проведём остаток нашей жизни вместе. Лили была лучшим, что со мной случалось", — отметил британский долгожитель.
Фрэнк каждое утро начинает с молитвы. Живёт он в доме престарелых. Отзываются о нем как о "фантастическом джентльмене, который прожил невероятно вдохновляющую жизнь".
Долгожи́тель — человек, отличающийся долголетием.
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