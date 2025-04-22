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Цвет лица румяный, а кожа как у ребёнка после 30 лет — это возможно с таким массажёром

1:21
Здоровье

Многим женщинам нехирургические способы омоложения, такие как кремы и косметические аппараты, кажутся не всегда эффективными, но более безопасными. Сейчас набирают популярность микротоки.

Девушка с маской на лице
Фото: Designed by Freepik by wayhomestudio is licensed under Public domian
Девушка с маской на лице

Такие массажеры должны подтянуть кожу лица и тела и избавить от отеков, так ли это на самом деле, разберемся с экспертами.

Микротоковый массажер — аппарат, где применяют электрический ток низкой частоты. Из-за электрического воздействия мышцы начинают активно сокращаться и приходят в тонус. Ускоряется ток лимфы, также за счет прилива крови кожа становится более плотной и подтягивается. Мимические морщины благодаря этому разглаживаются.

Качество лица улучшает и цвет кожи становится более свежим.

Чтобы добиться эффекта, нужно очистить кожу, нанести на нее специальный гель и делать массаж по специальным линиям.

Ускорение тока лимфы и вывод избытка жидкости помогает уменьшить "мешки" под глазами. Это происходит благодаря сочетанию лимфодренажного массажа и специального "холодного" режима аппарата, пишет "СЭ".

Также косметологи рассказали, что такой массажер не помогает избавиться от недостатка коллагена, темных кругов под глазами и от целлюлита.

Уточнения

Целлюлит (англ   lang="en">cellulite) — особенность внешнего вида кожи, обусловленная структурными изменениями подкожно-жировой клетчатки.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Поздняков Максим
Специализируется на выполнении классического, лечебного, вакуумно-роликового массажа, медицинского массажа спины.
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Цвет лица румяный, а кожа как у ребёнка после 30 лет — это возможно с таким массажёром
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