Цвет лица румяный, а кожа как у ребёнка после 30 лет — это возможно с таким массажёром

Многим женщинам нехирургические способы омоложения, такие как кремы и косметические аппараты, кажутся не всегда эффективными, но более безопасными. Сейчас набирают популярность микротоки.
Такие массажеры должны подтянуть кожу лица и тела и избавить от отеков, так ли это на самом деле, разберемся с экспертами.
Микротоковый массажер — аппарат, где применяют электрический ток низкой частоты. Из-за электрического воздействия мышцы начинают активно сокращаться и приходят в тонус. Ускоряется ток лимфы, также за счет прилива крови кожа становится более плотной и подтягивается. Мимические морщины благодаря этому разглаживаются.
Качество лица улучшает и цвет кожи становится более свежим.
Чтобы добиться эффекта, нужно очистить кожу, нанести на нее специальный гель и делать массаж по специальным линиям.
Ускорение тока лимфы и вывод избытка жидкости помогает уменьшить "мешки" под глазами. Это происходит благодаря сочетанию лимфодренажного массажа и специального "холодного" режима аппарата, пишет "СЭ".
Также косметологи рассказали, что такой массажер не помогает избавиться от недостатка коллагена, темных кругов под глазами и от целлюлита.
Целлюлит (англ
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