Эти продукты опаснее всего для печени: речь не об алкоголе

Какой продукт вредит печени больше, чем спиртное, рассказал врач, специалист в области оздоровления и интервального голодания Эрик Берг.
Речь идет о кукурузном масле, которое содержит много омега-6 жирных кислот. Они увеличивают воспалительные процессы в организме, повреждая сосуды и кишечник.
Врач добавил, что чрезмерное потребление этого масла увеличивает риск повреждения клеток печени и развития фиброза.
Дело в том, что современная пищевая промышленность производит кукурузное масло из сырья, подверженного значительным уровням генетической модификации, остатков пестицидов и примесей нефтепродуктов при обработке зерна.
Интересно, что это масло есть во многих продуктах питания, например, в готовых соусах, чипсах, хлебе и булочках, а также в полуфабрикатах.
Кукурузное масло — жирное растительное масло, получаемое из зародышей семян кукурузы.
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