Эти продукты опаснее всего для печени: речь не об алкоголе

Какой продукт вредит печени больше, чем спиртное, рассказал врач, специалист в области оздоровления и интервального голодания Эрик Берг.

Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Живот

Речь идет о кукурузном масле, которое содержит много омега-6 жирных кислот. Они увеличивают воспалительные процессы в организме, повреждая сосуды и кишечник.

Врач добавил, что чрезмерное потребление этого масла увеличивает риск повреждения клеток печени и развития фиброза.

Дело в том, что современная пищевая промышленность производит кукурузное масло из сырья, подверженного значительным уровням генетической модификации, остатков пестицидов и примесей нефтепродуктов при обработке зерна.

Интересно, что это масло есть во многих продуктах питания, например, в готовых соусах, чипсах, хлебе и булочках, а также в полуфабрикатах.

Уточнения

Кукурузное масло — жирное растительное масло, получаемое из зародышей семян кукурузы.

