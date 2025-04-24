Хруст в суставах: когда это норма, а когда тревожный сигнал

Врач-травматолог-ортопед клиники "Будь Здоров" Виталий Скакун рассказал, что хруст в суставах обычно не представляет опасности, если не сопровождается болью, отёком или ограничением подвижности.
Специалист объяснил, что хруст возникает из-за синовиальной жидкости, которая находится в суставах. При резком движении, таком как сгибание пальца, давление в суставной капсуле снижается, и пузырьки газа (азот, углекислый газ) лопаются, издавая характерный звук.
"Сам по себе хруст не связан с трением хрящей и не повреждает суставные поверхности. Если суставы здоровы, то такой хруст не может вызвать артрит, артроз или другие заболевания суставов рук", — добавил Виталий Скакун.
Однако если хруст сопровождается болью, отёком, покраснением или ограничением подвижности, это может быть признаком патологии, например, остеоартрита или повреждения связок. В таких случаях резкие движения могут ухудшить состояние, а воспаление суставов (артрит, бурсит, тендинит) требует ограничения нагрузки, подчёркивает Газета.Ru.
Если после хруста вы чувствуете боль, отёк или ограничение подвижности, рекомендуется обратиться к врачу для диагностики и консультации.
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Суста́вы (лат. articulatio) — подвижные соединения костей скелета, разделённых щелью, покрытые синовиальной оболочкой и суставной сумкой.
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