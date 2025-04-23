Это не диета, а щит: такая еда гасит воспаление изнутри

2:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Иногда лекарство от хронических заболеваний уже лежит на кухне — нужно только знать, где искать. Ученые из Гарварда утверждают: правильное питание может не только улучшить самочувствие, но и значительно снизить риск воспалительных процессов, связанных с диабетом, болезнью Альцгеймера, раком и проблемами сердца.

Фото: unsplash.com by Брук Ларк, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Правильный завтрак

Почему воспаление опасно

В норме воспаление — это реакция иммунной системы на угрозу. Но когда оно становится хроническим, начинает разрушать организм изнутри. Оно может протекать незаметно, но медленно подрывает здоровье, увеличивая риск самых опасных заболеваний.

Продукты, которые провоцируют воспаление:

сладкие напитки и полуфабрикаты

маргарин и жирные переработанные продукты

красное и переработанное мясо

белый хлеб, булочки и рафинированные углеводы

жареные блюда и закуски из фритюра

Даже при нормальном весе эти продукты могут вызывать воспалительные процессы на клеточном уровне.

А что наоборот — помогает

Продукты с доказанными противовоспалительными свойствами:

оливковое масло

жирная рыба (лосось, скумбрия, тунец, сардины)

зелёные листовые овощи (шпинат, руккола, брокколи)

ягоды и фрукты (черника, апельсин, вишня, клубника)

орехи и семена (грецкие орехи, миндаль, чиа, лён, конопля)

зелёный чай, чёрный шоколад (в меру), лук и чеснок

Цвет и разнообразие — два главных ориентира. Чем ярче продукты и чем меньше они подвергались обработке — тем выше шанс, что они помогают бороться с воспалением. Яркие фрукты, свежие овощи, цельные злаки и полезные жиры — основа любого рациона, нацеленного на здоровье.

Гарвардский подход: питание как оружие против болезней

"Некоторые компоненты пищи могут действовать на воспаление независимо от количества потреблённых калорий", — подчёркивает доктор Франк Ху, профессор Гарварда.

По его словам, продукты с антиоксидантами и полифенолами, такие как зелёный чай, орехи или ягоды, помогают уменьшить воспалительные маркеры даже у людей без избыточного веса.

Почему важен комплексный подход

Сама по себе еда — не панацея. Важно и как она приготовлена (без обугливания и избыточной термообработки), и в каком состоянии употребляется. Гарвардские рекомендации говорят о "живом" питании — не только полезном, но и радующем вкус, обоняние и настроение, сообщает MedPulse.

И наконец: не забывай советоваться со специалистом. Даже суперфуды могут быть вредны при хронических заболеваниях или приёме лекарств. Индивидуальный подход — всегда ключ.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты (также антиокислители, консерванты) — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ.

