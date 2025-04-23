Это не диета, а щит: такая еда гасит воспаление изнутри

Иногда лекарство от хронических заболеваний уже лежит на кухне — нужно только знать, где искать. Ученые из Гарварда утверждают: правильное питание может не только улучшить самочувствие, но и значительно снизить риск воспалительных процессов, связанных с диабетом, болезнью Альцгеймера, раком и проблемами сердца.
В норме воспаление — это реакция иммунной системы на угрозу. Но когда оно становится хроническим, начинает разрушать организм изнутри. Оно может протекать незаметно, но медленно подрывает здоровье, увеличивая риск самых опасных заболеваний.
сладкие напитки и полуфабрикаты
маргарин и жирные переработанные продукты
красное и переработанное мясо
белый хлеб, булочки и рафинированные углеводы
жареные блюда и закуски из фритюра
Даже при нормальном весе эти продукты могут вызывать воспалительные процессы на клеточном уровне.
Продукты с доказанными противовоспалительными свойствами:
оливковое масло
жирная рыба (лосось, скумбрия, тунец, сардины)
зелёные листовые овощи (шпинат, руккола, брокколи)
ягоды и фрукты (черника, апельсин, вишня, клубника)
орехи и семена (грецкие орехи, миндаль, чиа, лён, конопля)
зелёный чай, чёрный шоколад (в меру), лук и чеснок
Цвет и разнообразие — два главных ориентира. Чем ярче продукты и чем меньше они подвергались обработке — тем выше шанс, что они помогают бороться с воспалением. Яркие фрукты, свежие овощи, цельные злаки и полезные жиры — основа любого рациона, нацеленного на здоровье.
"Некоторые компоненты пищи могут действовать на воспаление независимо от количества потреблённых калорий", — подчёркивает доктор Франк Ху, профессор Гарварда.
По его словам, продукты с антиоксидантами и полифенолами, такие как зелёный чай, орехи или ягоды, помогают уменьшить воспалительные маркеры даже у людей без избыточного веса.
Сама по себе еда — не панацея. Важно и как она приготовлена (без обугливания и избыточной термообработки), и в каком состоянии употребляется. Гарвардские рекомендации говорят о "живом" питании — не только полезном, но и радующем вкус, обоняние и настроение, сообщает MedPulse.
И наконец: не забывай советоваться со специалистом. Даже суперфуды могут быть вредны при хронических заболеваниях или приёме лекарств. Индивидуальный подход — всегда ключ.
А̀нтиоксида́нты (также антиокислители, консерванты) — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ.
Мотору тоже нужно встряхнуться! Почему слишком спокойная езда может навредить вашему автомобилю — и как простая «прожарка» решает целый ряд проблем.