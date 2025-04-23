Секрет людей, у которых кишечник работает как часы

2:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Иногда для запуска пищеварения не нужны таблетки и сложные схемы питания — достаточно одного простого утреннего ритуала. Исследования показывают, что стакан тёплой воды на голодный желудок может буквально "разбудить" кишечник и помочь избавиться от симптомов запора.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Завтрак

Почему именно тёплая вода

Любая вода важна для здоровья — она поддерживает температуру тела, снабжает органы питательными веществами и выводит токсины. Но если говорить о борьбе с запорами, тёплая вода имеет особенные свойства.

"Холодная вода снижает моторику желудка. Например, температура воды в 2 °C подавляет желудочные сокращения в сравнении с водой температурой 37 или 60 °C", — отмечает гастроэнтеролог Елена Иванина.

Оптимальная температура — от 50 до 70 градусов, говорят специалисты. Не кипяток, но и не просто тёплая.

Что говорят исследования

Согласно обзору, опубликованному в Gastroenterology Nursing, тёплая вода утром действительно активизирует перистальтику и способствует более мягкому опорожнению кишечника. А исследование в PLOS One подтвердило, что употребление не менее 8 стаканов воды в день улучшает симптомы у людей с синдромом раздражённого кишечника.

Дополнение — клетчатка и лимон

Важно понимать: одна только вода — не волшебство. Для полноценного эффекта организм должен получать достаточно клетчатки. Это значит — больше фруктов, овощей, бобовых и цельнозерновых продуктов.

Тем, кому тяжело пить воду просто так, можно добавить немного лимона или лайма. Они содержат витамин C и лимонную кислоту, которые улучшают пищеварение и мягко очищают кишечник, сообщает MedPulse.

Сколько пить

1-2 стакана тёплой воды сразу после пробуждения

В течение дня — не менее 8 стаканов , особенно при склонности к запорам

При выраженных симптомах — дополнительно 2-4 стакана, как рекомендует Cleveland Clinic

Обычный стакан тёплой воды — доступный и безопасный способ помочь организму работать как часы. Главное — регулярность, умеренность и поддержка правильным питанием.

Уточнения

Запо́р (синонимы констипа́ция, обстипа́ция) — замедленная, затруднённая или систематически недостаточная дефекация (опорожнение кишечника, калоизвержение).

