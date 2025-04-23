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Больше не считайте овец: способ уснуть быстрее, чем моргнуть

2:11
Здоровье

Ты ворочаешься в постели, смотришь в потолок и считаешь овец? Звучит знакомо? Оказывается, даже армейские солдаты умеют засыпать мгновенно — и их секреты доступны каждому.

Сон
Фото: Pexels by cottonbro studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сон

Военная техника сна: как уснуть в любой ситуации

Эта методика разрабатывалась для американских военных, которым часто приходится спать в самых сложных условиях — при шуме, стрессе и дефиците времени. Удивительно, но её эффективность подтверждена: она помогает уснуть менее чем за две минуты.

Как применять:

  • Ляг в удобное положение

  • Расслабь лицо, плечи, руки, живот и ноги — сверху вниз

  • Представь, что лежишь на берегу озера или в гамаке

  • Дыши глубоко и спокойно

  • Если мысли мешают — мысленно повторяй: не думай, не думай, не думай

Для устойчивого эффекта нужно практиковать не менее шести недель — и тогда тело начнёт "включаться" само.

Дыхательная техника 4-7-8: засыпай, как йог

Если ты увлекаешься йогой или просто хочешь больше контроля над телом — попробуй технику из практики пранаямы. Она регулирует дыхание и помогает телу перейти в состояние глубокого покоя.

Алгоритм прост:

  1. Устройся максимально удобно

  2. Положи кончик языка за передние верхние зубы

  3. Вдохни через нос на 4 счёта

  4. Задержи дыхание на 7 секунд

  5. Медленно выдохни на 8 счётов

Через пару минут — никакого стресса, только расслабление и лёгкость.

Бонусные методы для сна:

  • Белый шум - идеален для тех, кому мешают посторонние звуки. Он маскирует шумы и действует успокаивающе.

  • Тёплая ванна или душ - расслабляет мышцы и понижает внутреннюю температуру тела, что помогает быстрее заснуть.

Не существует универсального метода — но правильная техника, регулярность и немного терпения могут полностью изменить твою ночную жизнь. Найди способ, который работает именно для тебя, и наслаждайся глубоким, восстанавливающим сном каждую ночь.

Уточнения

Бессо́нница также известная как инсомни́я (от лат. in- - приставка "не-", "без-" и лат. somnus "сон"), асомни́я (др.-греч. ἀ- "без" и "сон"), агрипни́я (др.-греч. ἀγρυπνία, agrupníā "бодрствование, бессонница"), — расстройство сна, которое характеризуется недостаточной продолжительностью или неудовлетворительным качеством сна либо сочетанием этих явлений на протяжении значительного периода времени.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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