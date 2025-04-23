Съел и стал соображать: продукты, которые активируют мозг с утра

3:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мозг — наш главный процессор, отвечающий за каждое движение, эмоцию и мысль. Чтобы он работал слаженно и не давал сбоев с возрастом, ему нужна качественная "подпитка". К счастью, природа позаботилась об этом: есть продукты, которые действительно способны поддержать когнитивные функции, улучшить память и защитить от возрастного снижения умственной активности.

Фото: Flickr by Ecole polytechnique, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Интеллект

1. Рыба жирных сортов

Сёмга, тунец, сардины и скумбрия — чемпионы по содержанию омега-3, особенно DHA, важнейшего строительного элемента мозга. Эти жирные кислоты улучшают память, обучаемость и общее состояние нервной системы.

2. Орехи

Орехи (особенно грецкие) — отличный источник полезных жиров и антиоксидантов. Их регулярное потребление связано с улучшением памяти и концентрации.

3. Семена тыквы

Настоящая суперзакуска: богаты магнием, железом и цинком. Эти микроэлементы отвечают за передачу сигналов между нейронами и насыщение мозга кислородом.

4. Яйца

Колоссальный источник холина, который нужен для синтеза ацетилхолина — нейромедиатора, играющего ключевую роль в обучении и запоминании.

5. Черника

Антиоксидантная бомба, защищающая нейроны от разрушения. Употребление черники связано с улучшением памяти и способности к обучению.

6. Брокколи

Полна витаминов C и K, антиоксидантов и защитных соединений. Помогает поддерживать остроту ума и защищает от повреждений на клеточном уровне.

7. Какао (тёмный шоколад)

Чем выше процент какао — тем больше флавоноидов. Они улучшают кровообращение мозга и защищают клетки от разрушения.

8. Куркума

Благодаря куркумину, эта специя снижает воспаление и помогает сохранить внимание и память.

9. Зелёный чай

Катехины и L-теанин усиливают концентрацию и защищают нейроны. Отличный напиток для продуктивного дня.

10. Апельсины

Мощный источник витамина C, который помогает в выработке нейромедиаторов и защищает мозг от окислительного стресса.

Как включить всё это в рацион

Делай сэндвич с тунцом или салатом из скумбрии дважды в неделю

Добавляй чернику в кашу или йогурт

Используй куркуму в супах и тушёных блюдах

Ешь брокколи как гарнир или в салатах

Хрусти семечками тыквы вместо чипсов

Перекусывай орехами

Пей свежевыжатый апельсиновый сок

Завтракай яйцами

Завари зелёный чай вместо кофе

Побалуй себя долькой чёрного шоколада после обеда

Важно помнить: ни один продукт сам по себе не сделает тебя гением. Но в сочетании с полноценным сном, физической активностью, умственными нагрузками и управлением стрессом — результат не заставит себя ждать.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты (также антиокислители, консерванты) — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ.



Оме́га-3-полиненасы́щенные жи́рные кисло́ты (ПНЖК) относятся к семейству ненасыщенных жирных кислот, имеющих двойную углерод-углеродную связь в омега-3-позиции, то есть после третьего атома углерода, считая от метилового конца цепи жирной кислоты.

