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Революция в анатомии: этот орган может управлять женской фертильностью

Здоровье

Более века назад анатомы обнаружили в женском организме структуру, которую посчитали бесполезным рудиментом. Rete ovarii - небольшая сеть трубочек под яичником — десятилетиями считалась эволюционным остатком. Но новое исследование на мышах доказывает обратное: эта структура может играть ключевую роль в репродуктивной системе.

Беременная женщина
Фото: flickr.com by Mohd Fazlin Mohd Effendy Ooi, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Беременная женщина

Больше, чем анатомическая мелочь

RO, или ретэ яичника, расположено в месте входа сосудов и нервов в яичник. Его форма напоминает подкову, а встречается оно не только у людей, но и у коров, кошек, собак, свиней и приматов. Это уже даёт повод заподозрить: если природа сохранила его у стольких видов, оно не может быть лишним.

Исследователи Университета Мичигана провели серию экспериментов на мышах, включая наблюдения за развитием RO в утробе и анализ тканей взрослых особей. Их выводы — сенсационные.

Что удалось выяснить

  1. RO состоит из трёх зон: внутрияичниковой (IOR), переходной (CR) и внеяичниковой (EOR).

  2. EOR активно синтезирует белки - в том числе IGFBP2, регулирующий гормоны, влияющие на развитие яйцеклеток.

  3. Структура реагирует на гормоны - в клетках RO обнаружены рецепторы к эстрогену и прогестерону.

  4. RO перемещает жидкости к яичнику, что указывает на участие в поддержании его функционирования.

"Rete ovarii может поддерживать стабильность внутренней среды яичника и даже выполнять гормональную роль", — считает анатом Адам Тейлор.

Новая роль "забытого" органа

RO может работать как "антенна", улавливая сигналы от гормонов и нервной системы, а затем передавать их яичнику через синтезируемые белки. Это делает структуру потенциальным элементом эндокринной регуляции - фактически, новым участником репродуктивной системы, о котором учебники пока молчат.

Главное открытие: RO активно функционирует не только в эмбриональном периоде, но и сохраняет свои особенности и задачи во взрослом организме.

"Мы надеемся, что это исследование пересмотрит то, что мы знаем о яичнике. И возможно — откроет путь к новым методам лечения гинекологических заболеваний", — заявляет автор исследования, биолог Дилара Анбарджи.

Уточнения

Ферти́льность (лат. fertilis - "плодородный, плодовитый") — способность половозрелого организма производить жизнеспособное потомство.

Яи́чники (лат. ovarium)- парные женские половые железы, расположенные в полости малого таза.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Третинник Людмила
Специализируется на лечении сложных форм бесплодия
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