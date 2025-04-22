Символ Пасхи, а на деле — щит для здоровья и долголетия

2:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

На пасхальном столе он обязательный гость, а в остальное время о нём почти забывают. Хрен — не просто острая приправа к яйцам и мясу, но и мощное природное средство с доказанным эффектом. И да, его определённо стоит есть не раз в год, а регулярно.

Фото: creativecommons.org by SuSanA Secretariat is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en Хрен

Почему хрен подают на Пасху

В христианской традиции хрен символизирует силу, очищение и победу над горечью. Именно поэтому его кладут в пасхальные корзинки и подают к праздничным блюдам. Но вся магия не только в символике.

Что содержится в хрене

В корне хрена — кладезь полезных веществ:

витамин C и фолиевая кислота (B9),

кальций, магний, цинк, калий, фосфор,

клетчатка — до 0,5 г в столовой ложке.

Он также богат биоактивными веществами — флавоноидами, полифенолами, глюкозинолатами и синегрином. Именно они отвечают за лечебные свойства хрена.

Полезные свойства

Хрен веками используется в народной медицине, и на то есть веские причины:

— Антиоксидантный эффект. Снижает окислительный стресс, замедляет старение и укрепляет иммунитет.

— Противоопухолевое действие. Вещества в составе замедляют рост раковых клеток.

— Антибактериальные свойства. За остроту хрена отвечает аллилизотиоцианат — природный антисептик.

— Польза для дыхания. Экстракт хрена помогает при синуситах и бронхите, почти как антибиотик.

Почему стоит есть чаще

В Чехии хрен едят в основном на Пасху. Но это недооценённый продукт: он улучшает пищеварение, укрепляет здоровье и отлично сочетается с привычными блюдами.

Одна ложка хрена может принести больше пользы, чем полуполка витаминов.

Как приготовить хрен дома

Магазинный хрен часто содержит слишком много соли. Лучше сделать домашний:

Корень промыть, очистить, замочить на час в холодной воде. Натереть или измельчить в блендере. Добавить чайную ложку сахара, щепотку соли, сок лимона или яблочный уксус. Для мягкости — немного кипятка.

Храните в банке в холодильнике несколько недель. На праздник можно смешать хрен с яйцом, горчицей и сметаной — получится отличная острая закуска к мясу и бутербродам.

Хрен — мощный продукт, и с ним важно не переборщить. Он противопоказан при гастритах, гипотиреозе, а также беременным и кормящим женщинам, сообщает MedPulse.

Уточнения

Хрен обыкнове́нный, или Хрен дереве́нский (лат. Armorácia rusticána), — многолетнее травянистое растение, вид рода Хрен (Armoracia) семейства Капустные (Brassicaceae).

