Символ Пасхи, а на деле — щит для здоровья и долголетия

На пасхальном столе он обязательный гость, а в остальное время о нём почти забывают. Хрен — не просто острая приправа к яйцам и мясу, но и мощное природное средство с доказанным эффектом. И да, его определённо стоит есть не раз в год, а регулярно.
В христианской традиции хрен символизирует силу, очищение и победу над горечью. Именно поэтому его кладут в пасхальные корзинки и подают к праздничным блюдам. Но вся магия не только в символике.
В корне хрена — кладезь полезных веществ:
витамин C и фолиевая кислота (B9),
кальций, магний, цинк, калий, фосфор,
клетчатка — до 0,5 г в столовой ложке.
Он также богат биоактивными веществами — флавоноидами, полифенолами, глюкозинолатами и синегрином. Именно они отвечают за лечебные свойства хрена.
Хрен веками используется в народной медицине, и на то есть веские причины:
— Антиоксидантный эффект. Снижает окислительный стресс, замедляет старение и укрепляет иммунитет.
— Противоопухолевое действие. Вещества в составе замедляют рост раковых клеток.
— Антибактериальные свойства. За остроту хрена отвечает аллилизотиоцианат — природный антисептик.
— Польза для дыхания. Экстракт хрена помогает при синуситах и бронхите, почти как антибиотик.
В Чехии хрен едят в основном на Пасху. Но это недооценённый продукт: он улучшает пищеварение, укрепляет здоровье и отлично сочетается с привычными блюдами.
Одна ложка хрена может принести больше пользы, чем полуполка витаминов.
Магазинный хрен часто содержит слишком много соли. Лучше сделать домашний:
Корень промыть, очистить, замочить на час в холодной воде.
Натереть или измельчить в блендере.
Добавить чайную ложку сахара, щепотку соли, сок лимона или яблочный уксус.
Для мягкости — немного кипятка.
Храните в банке в холодильнике несколько недель. На праздник можно смешать хрен с яйцом, горчицей и сметаной — получится отличная острая закуска к мясу и бутербродам.
Хрен — мощный продукт, и с ним важно не переборщить. Он противопоказан при гастритах, гипотиреозе, а также беременным и кормящим женщинам, сообщает MedPulse.
Хрен обыкнове́нный, или Хрен дереве́нский (лат. Armorácia rusticána), — многолетнее травянистое растение, вид рода Хрен (Armoracia) семейства Капустные (Brassicaceae).
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