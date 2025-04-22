Сон сбежал посреди ночи? Верни его моментально тремя техниками

Если ночной сон превращается в борьбу — просыпаетесь среди ночи и долго ворочаетесь — вы не одни. По данным Sleep Foundation, такое случается у миллионов людей как минимум трижды в неделю.
Причин может быть множество: храп партнёра, скачки температуры, шум с улицы. Но решение может быть проще, чем кажется — всего три простых техники, которые помогают вернуться ко сну буквально за пять минут.
Цифровой предприниматель Дэвид Лонгэйкр рассказал о своём методе, который, по его словам, работает безотказно. Он перепробовал всё: дыхательные практики, эфирные масла, медитации. Но только после долгих поисков он нашёл то, что действительно помогло — и теперь делится этим.
Сразу после пробуждения попробуйте мысленно внушить себе: "Я спал долго и глубоко. Я всё ещё хочу спать".
Это снимает тревожные мысли о нехватке сна и помогает сохранить мозг в состоянии дремоты. Чем меньше тревоги — тем быстрее тело возвращается в фазу сна.
Небольшое охлаждение помогает организму включить "режим сна". Самый простой способ — высунуть одну ногу из-под одеяла. Это естественный сигнал телу, что пора расслабляться.
Главный приём Лонгэйкра — мощное мышечное сжатие.
Суть проста:
— Напрягите все мышцы тела на 10 секунд.
— Полностью расслабьтесь.
— Повторите 3 раза.
Эта техника вызывает выброс гормонов расслабления и сбивает нервную систему с режима бодрствования, возвращая её в состояние сна.
"Эти методы активируют природные механизмы сна. Вы перестаёте бороться с телом — и оно просто засыпает", - говорит Лонгэйкр.
Если бессонница стала регулярной проблемой, обязательно обратитесь к врачу. Но для редких ночных пробуждений эти методы могут стать настоящим спасением.
Релакса́ция миорелакса́ция (от лат. relaxatio "ослабление, расслабление") — снижение тонуса скелетной мускулатуры.
Узнай, какие безопасные и эффективные альтернативы ботоксу появились в 2025. Биопептиды, плазмотерапия и уход с эффектом лифтинга уже доступны!