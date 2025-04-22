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Сон сбежал посреди ночи? Верни его моментально тремя техниками

2:11
Здоровье

Если ночной сон превращается в борьбу — просыпаетесь среди ночи и долго ворочаетесь — вы не одни. По данным Sleep Foundation, такое случается у миллионов людей как минимум трижды в неделю.

Девушка перед сном
Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik
Девушка перед сном

Причин может быть множество: храп партнёра, скачки температуры, шум с улицы. Но решение может быть проще, чем кажется — всего три простых техники, которые помогают вернуться ко сну буквально за пять минут.

Цифровой предприниматель Дэвид Лонгэйкр рассказал о своём методе, который, по его словам, работает безотказно. Он перепробовал всё: дыхательные практики, эфирные масла, медитации. Но только после долгих поисков он нашёл то, что действительно помогло — и теперь делится этим.

1. Убедите мозг, что вы всё ещё спите

Сразу после пробуждения попробуйте мысленно внушить себе: "Я спал долго и глубоко. Я всё ещё хочу спать".

Это снимает тревожные мысли о нехватке сна и помогает сохранить мозг в состоянии дремоты. Чем меньше тревоги — тем быстрее тело возвращается в фазу сна.

2. Понизьте температуру тела

Небольшое охлаждение помогает организму включить "режим сна". Самый простой способ — высунуть одну ногу из-под одеяла. Это естественный сигнал телу, что пора расслабляться.

3. "Перезагрузка" за 90 секунд

Главный приём Лонгэйкра — мощное мышечное сжатие.
Суть проста:
— Напрягите все мышцы тела на 10 секунд.
— Полностью расслабьтесь.
— Повторите 3 раза.

Эта техника вызывает выброс гормонов расслабления и сбивает нервную систему с режима бодрствования, возвращая её в состояние сна.

"Эти методы активируют природные механизмы сна. Вы перестаёте бороться с телом — и оно просто засыпает", - говорит Лонгэйкр.

Если бессонница стала регулярной проблемой, обязательно обратитесь к врачу. Но для редких ночных пробуждений эти методы могут стать настоящим спасением.

Уточнения

Релакса́ция миорелакса́ция (от лат. relaxatio "ослабление, расслабление") — снижение тонуса скелетной мускулатуры.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Абакумова Елена
Специализируется на лечении и реабилитации психически больных, тревожных, фобических, ипохондрических, депрессивных расстройств, панических атак, расстройств адаптации, социофобий и т.д
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