Клещи бегут от этого запаха: работает лучше любого магазинного спрея

Сезон походов, дач и прогулок на природе открыт — а вместе с ним возвращаются и клещи. Химические репелленты? Эффективны, но часто вызывают раздражение или аллергию. А вот натуральное средство, которое действительно работает, да ещё и приятно пахнет — это эфирное масло лаванды.
Клещи не переносят запах лаванды — им он просто отвратителен. Всего несколько капель масла, нанесённых на одежду (воротник, манжеты, пояс), отпугивают этих паразитов не хуже, а порой и лучше магазинных спреев.
Плюс: лаванда безопасна, не содержит химии, не вызывает побочных эффектов, если предварительно протестировать её на коже, сообщает Медпульс.
Антисептик: если вас всё же укусили, лаванда уменьшит воспаление и снизит риск заражения.
Успокаивает: аромат помогает расслабиться и даже улучшает сон.
Заживляет: масло можно использовать при небольших ссадинах или ожогах.
Перед выходом на улицу нанесите масло на одежду — особенно на открытые участки и зоны, где клещи любят забираться.
Проверьте аллергию: нанесите каплю на запястье за сутки до активного использования.
Одевайтесь правильно: закрытая одежда и регулярная проверка тела после прогулки — обязательны.
Натуральное домашнее лавандовое масло делается просто:
Вам понадобятся:
2 стакана масла-носителя (оливковое, миндальное, жожоба)
1 чашка сушёных или 2 чашки свежих цветов лаванды
Банка с крышкой + тёмный стеклянный флакон для хранения
Процесс:
Залейте цветы маслом, плотно закройте.
Держите в тёплом месте 4-6 недель, ежедневно встряхивая.
Процедите и перелейте в тёмную ёмкость.
Храните в прохладе — масло сохранит свойства до полугода.
Клещи́ (лат Acari) — подкласс членистоногих из класса паукообразных (Arachnida).
Мотору тоже нужно встряхнуться! Почему слишком спокойная езда может навредить вашему автомобилю — и как простая «прожарка» решает целый ряд проблем.