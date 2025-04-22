Клещи бегут от этого запаха: работает лучше любого магазинного спрея

2:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сезон походов, дач и прогулок на природе открыт — а вместе с ним возвращаются и клещи. Химические репелленты? Эффективны, но часто вызывают раздражение или аллергию. А вот натуральное средство, которое действительно работает, да ещё и приятно пахнет — это эфирное масло лаванды.

Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ходьба

Почему именно лаванда

Клещи не переносят запах лаванды — им он просто отвратителен. Всего несколько капель масла, нанесённых на одежду (воротник, манжеты, пояс), отпугивают этих паразитов не хуже, а порой и лучше магазинных спреев.

Плюс: лаванда безопасна, не содержит химии, не вызывает побочных эффектов, если предварительно протестировать её на коже, сообщает Медпульс.

Дополнительные бонусы

Антисептик : если вас всё же укусили, лаванда уменьшит воспаление и снизит риск заражения.

Успокаивает : аромат помогает расслабиться и даже улучшает сон.

Заживляет: масло можно использовать при небольших ссадинах или ожогах.

Как использовать

Перед выходом на улицу нанесите масло на одежду — особенно на открытые участки и зоны, где клещи любят забираться. Проверьте аллергию: нанесите каплю на запястье за сутки до активного использования. Одевайтесь правильно: закрытая одежда и регулярная проверка тела после прогулки — обязательны.

Хотите приготовить масло сами

Натуральное домашнее лавандовое масло делается просто:

Вам понадобятся:

2 стакана масла-носителя (оливковое, миндальное, жожоба)

1 чашка сушёных или 2 чашки свежих цветов лаванды

Банка с крышкой + тёмный стеклянный флакон для хранения

Процесс:

Залейте цветы маслом, плотно закройте.

Держите в тёплом месте 4-6 недель, ежедневно встряхивая.

Процедите и перелейте в тёмную ёмкость.

Храните в прохладе — масло сохранит свойства до полугода.

Уточнения

Клещи́ (лат Acari) — подкласс членистоногих из класса паукообразных (Arachnida).

